Marilyn Monroe cinayetinde 63 yıl sonra şok itiraf: 'İntihar etmedi, kanıtlar yok edildi'

ABD'li oyuncu ve model Marilyn Monroe’nun 4 Ağustos 1962’deki ölümdeki gizem aradan geçen 63 yıla rağmen aydınlanmadı. Monroe'nun otopsisini gerçekleştiren doktor Thomas Noguchi, 98 yaşında sessizliğini bozarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ünlü yıldızın intihar ettiğine hiçbir zaman inanmadığını belirten Noguchi, ölümün ardındaki gerçeklerin araştırılmasının bile engellendiğini açıkladı.

KANITLAR HILZA ORTADAN KAYBOLDU

Daily Mail’in haberine göre, Noguchi’nin açıklamaları, 'Yeni LA Coroner: Thomas Noguchi ve Hollywood’da Ölüm' kitabında yer aldı. Kitabın yazarı Anne Soon Choi, otopsinin eksik yapıldığını, kanıtların hızla ortadan kaybolduğunu ve intihar kararının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Noguchi, Monroe’nun cesedinin çevresinde bulunan sakinleştirici hap şişelerine rağmen, midesinde ve bağırsaklarında hiçbir ilaç izine rastlanmadığını belirtti. Daha detaylı testler için baskı yapmasına rağmen, baş toksikolog Raymond Abernathy’nin rapor sonrası organları imha ettiğini öğrendiğini söyledi.

MONROE VE KENNEDY ARASINDAKİ İLİŞKİ

Noguchi, otopsinin yetersizliği nedeniyle suçlanmaktan korktuğunu, ancak dönemin baş adli tabibi Theodore Curphey’nin yerine 35 yaşındaki kendisinin görevlendirildiğini anlattı.

Kitapta, Monroe’nun ABD Başkanı John F. Kennedy ile ilişkisi ve Kennedy’nin çocuğunu taşıdığı iddiaları da yer alıyor. Yıldızın, Kennedy tarafından terk edildikten sonra kürtajla ilgili her şeyi ifşa etme tehdidinde bulunduğu öne sürülüyor.

Bu durumun, güçlü Kennedy ailesinin Monroe’yu susturmak için bir neden oluşturduğu ileri sürülüyor.