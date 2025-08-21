Stephen Hawking, 30 yıl önce "2025 dünyasını" tahmin etti: Çoğu öngörüsü gerçek oldu

1995 yılında fizikçi Stephen Hawking, BBC'nin "Tomorrow's World" programına katılarak 2025 yılına dair bir gelecek tasviri yapmıştı. Hawking'in öngörüleri, o dönemde çoğu kişiye "bilim kurgu senaryoları" gibi gelmişti. Ancak yıllar sonra, tahminlerinin büyük bir kısmı fazlasıyla doğru çıkmaya başladı.

'UZAY TURİZMİ' ÖNGÖRÜSÜ GERÇEK OLDU

Hawking 1995'te, uzay keşfinin yalnızca devletlerin değil, özel sektörün de ilgisini çekeceğini ve büyük yatırımcıların bu alanda yer alacağını öngörmüştü. O dönemde uzay turizmi henüz bir hayaldi, ancak bugün SpaceX ve Blue Origin gibi özel şirketler, uzay yolculuğunu ticari bir alan haline getirmeyi başarmış durumdalar.

Daily Galaxy'nin haberine göre Hawking, asteroitlerden değerli madenlerin çıkarılması fikrini de dile getirmişti. Günümüzde uzay madenciliği konusu, teknoloji şirketlerinin gündeminde olan en önemli araştırma alanlarından biri.

Ayrıca Hawking'in, uzay çöpünün birikmesinin getireceği risklere dair yaptığı uyarı da günümüzde büyük bir tehdit haline gelmiş durumda. Daily Galaxy'nin haberine göre, 2025 yılı itibarıyla, dünya etrafında 100 milyon parça uzay çöpü dolaşıyor ve bu, uydu teknolojileri ve insanlı uzay görevleri için ciddi bir tehlike arz ediyor.

YAPAY ZEKANIN YÜKSELİŞİNİ DE BİLDİ

Hawking, dijital teknolojilerin hayatımızı köklü bir şekilde değiştireceğini öngörmüştü. Bugün, akıllı telefonlar, akıllı evler, sosyal medya platformları ve bulut servisleri, neredeyse tüm insanların günlük yaşamını şekillendiriyor. Ek olarak yapay zekanın gelecekte kritik bir rol oynayacağını vurgulamıştı ve bu tahmini de doğru çıktı.

Günümüzde yapay zeka, tıptan eğitime, sanattan eğlenceye kadar her alanda kullanılmaya başlandı. Ancak Hawking, yapay zekanın hızla evrimleşmesinin ve denetimsiz bir şekilde büyümesinin tehlikeli olabileceğini de belirtmişti. Bu konu, özellikle son yıllarda üretken yapay zekanın hızla gelişmesiyle büyük bir endişe kaynağı haline gelmiş durumda.

https://www.youtube.com/watch?v=fFLVyWBDTfo

EVLERDE VE AMELİYATLARDA ROBOTLAR

Fizikçi, robotların birçok alanda yaygınlaşacağını öngörmüştü. 2025 dünyasında, robotlar cerrahi operasyonlarda hassasiyetle görev alırken, evlerimizdeki akıllı asistanlar ve robot süpürgeler de günlük yaşamın bir parçası olmuş durumda. Hawking'in ev otomasyonu için "akıllı zekaların" kullanılacağına dair tahmini de gerçek oldu.

Bununla birlikte, Hawking'in öngördüğü bir diğer teknoloji ise deri altına yerleştirilen çiplerle yapılan finansal işlemlerdi. Bu teknoloji hâlâ gelişme aşamasında olsa da henüz yaygınlaşmış değil. Ayrıca süper hızlı uzay yolculuğu hakkındaki tahminleri de, pratikte hayata geçirilememiş olsa da teorik araştırmalar sürüyor.