Gemini Live, kameranızı kullanarak yapay zeka ile gerçek zamanlı rehberlik sunacak

Teknoloji devi Google, gerçek zamanlı olarak sohbet yapabileceğiniz yapay zeka destekli sanal asistanı Gemini Live için hazırlamış olduğu yeni özellikleri duyurdu.

The Verge sitesinin haberine göre, kullanıcılara daha sezgisel bir deneyim sağlayacak şekilde geliştirilen Gemini Live, artık kameranızı paylaşırken ekranınızdaki öğeleri doğrudan vurgulayabilecek, böylece belirli bir şeyi işaret etmesi daha kolay hale gelecek.

GÖRSEL REHBERLİK ÖZELLİĞİ GELİYOR

Örneğin bir projede doğru aracı bulmaya çalışıyorsanız, telefonunuzun kamerasını araçlara doğrulttuğunuzda Gemini Live, hangisini kullanmanız gerektiğini size söyleyecek. Öncelikli olarak, 28 Ağustos'ta piyasaya sürülecek yeni Pixel 10 cihazlarında kullanıma sunulacak bu özellik, diğer cihazlara ise daha sonra gelecek.

YENİ UYGULAMA ENTEGRASYONLARI

Google, Gemini Live'ın daha fazla uygulama ile etkileşim kurmasına olanak tanıyacak yeni entegrasyonları devreye alıyor. Mesajlar, Telefon ve Saat gibi popüler uygulamalarla entegre edilerek, kullanıcıların daha kolay bir şekilde iletişim kurması sağlanacak.

Örneğin yol tarifiyle ilgili bir konuşma yaparken geç kaldığınızı fark ettiğinizde, Gemin'a "Bu rota iyi görünüyor. Şimdi Okan'a 10 dakika geç kalacağımı söyle" diyerek, anında bir mesaj yazılmasını isteyebileceksiniz.

GELİŞMİŞ SES MODELİ

Gemini Live, sesli cevaplar konusunda da önemli bir güncelleme alıyor. Google yeni ses modelinin, sohbet botunun insan konuşmasındaki temel öğeleri (tonlama, ritim ve ses yüksekliği gibi) daha etkili kullanacağını belirtiyor. Artık Gemini, konuşmaların içeriğine göre ses tonunu ayarlayabilecek.

Örneğin bir hikayeyi, belirli bir karakterin ya da tarihi bir figürün bakış açısından dramatik bir şekilde anlatmasını isterseniz, aksanını ona göre ayarlayabilecek.