Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Gemini Live, kameranızı kullanarak yapay zeka ile gerçek zamanlı rehberlik sunacak

Gemini Live'a eklenen yeni özellikler sayesinde kullanıcılar, kameralarını paylaşarak gerçek zamanlı rehberlik alabilecek ve sesli cevaplar, artık daha insan gibi olacak.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 14:24

Teknoloji devi Google, gerçek zamanlı olarak sohbet yapabileceğiniz destekli sanal asistanı Gemini Live için hazırlamış olduğu yeni özellikleri duyurdu.

The Verge sitesinin haberine göre, kullanıcılara daha sezgisel bir deneyim sağlayacak şekilde geliştirilen Gemini Live, artık kameranızı paylaşırken ekranınızdaki öğeleri doğrudan vurgulayabilecek, böylece belirli bir şeyi işaret etmesi daha kolay hale gelecek.

GÖRSEL REHBERLİK ÖZELLİĞİ GELİYOR

Örneğin bir projede doğru aracı bulmaya çalışıyorsanız, telefonunuzun kamerasını araçlara doğrulttuğunuzda Gemini Live, hangisini kullanmanız gerektiğini size söyleyecek. Öncelikli olarak, 28 Ağustos'ta piyasaya sürülecek yeni Pixel 10 cihazlarında kullanıma sunulacak bu özellik, diğer cihazlara ise daha sonra gelecek.

Gemini Live, kameranızı kullanarak yapay zeka ile gerçek zamanlı rehberlik sunacak

YENİ UYGULAMA ENTEGRASYONLARI

, Gemini Live'ın daha fazla uygulama ile etkileşim kurmasına olanak tanıyacak yeni entegrasyonları devreye alıyor. Mesajlar, Telefon ve Saat gibi popüler uygulamalarla entegre edilerek, kullanıcıların daha kolay bir şekilde iletişim kurması sağlanacak.

Gemini Live, kameranızı kullanarak yapay zeka ile gerçek zamanlı rehberlik sunacak

Örneğin yol tarifiyle ilgili bir konuşma yaparken geç kaldığınızı fark ettiğinizde, Gemin'a "Bu rota iyi görünüyor. Şimdi Okan'a 10 dakika geç kalacağımı söyle" diyerek, anında bir mesaj yazılmasını isteyebileceksiniz.

Gemini Live, kameranızı kullanarak yapay zeka ile gerçek zamanlı rehberlik sunacak

GELİŞMİŞ SES MODELİ

Gemini Live, sesli cevaplar konusunda da önemli bir güncelleme alıyor. Google yeni ses modelinin, sohbet botunun insan konuşmasındaki temel öğeleri (tonlama, ritim ve ses yüksekliği gibi) daha etkili kullanacağını belirtiyor. Artık Gemini, konuşmaların içeriğine göre ses tonunu ayarlayabilecek.

Örneğin bir hikayeyi, belirli bir karakterin ya da tarihi bir figürün bakış açısından dramatik bir şekilde anlatmasını isterseniz, aksanını ona göre ayarlayabilecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Gemini Live nedir?
Gemini Live, Google'ın geliştirdiği yapay zeka destekli bir sanal asistan platformu olarak biliniyor. Kullanıcılarla anlık olarak sohbet yapabiliyor ve sorunlara çözüm bulabiliyor.
