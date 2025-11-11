Menü Kapat
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Tıbbı sil baştan yazan robotik inme ameliyatı! Doktorlar 6 bin 400 kilometre öteden operasyon yaptı

İskoçya ve ABD'den doktorlar, bir insan kadavrası üzerinde robotik teknolojiyi kullanarak uzaktan trombektomi prosedürünü gerçekleştirerek inme tedavisinde bir ilke imza attı.

teknolojiler, tıpta yeni bir çığır açıyor. İskoçya ve ABD'den uzman doktorlar, inme tedavisinde dünyada ilk olarak kabul edilen bir prosedürü robot yardımıyla tamamladı.

ROBOTLA 6 BİN 400 KİLOMETRE ÖTEDEN OPERASYON YAPTILAR

BBC'nin haberine göre, Dundee Üniversitesi'nden Prof. Iris Grunwald, tıbbi araştırmalar için bağışlanan bir insan kadavrası üzerinde uzaktan trombektomi (inme sonrası oluşan kan pıhtılarını temizleme işlemi) gerçekleştirdi.

Tıbbı sil baştan yazan robotik inme ameliyatı! Doktorlar 6 bin 400 kilometre öteden operasyon yaptı

Prof. Grunwald, operasyonu Ninewells Hastanesi'nden yönetirken, robotik makineyi kullanarak çalıştığı kadavra, üniversitenin başka bir tesisindeydi.

Florida'daki beyin cerrahı Ricardo Hanel de aynı teknolojiyi kullanarak Dundee'deki beden üzerinde 6 bin 400 kilometre uzaktan ameliyatı gerçekleştirdi. Ekip bu gelişmeyi, hastalar üzerinde onaylanması halinde potansiyel bir "oyun değiştirici" olarak nitelendirdi.

Uzman tedaviye erişimdeki gecikmenin hastanın iyileşme şansını doğrudan etkilediği ifade ediliyor. Prof. Grunwald, yaşananları "geleceğin ilk izleri" olarak gördüğünü belirtti ve daha önce bilim kurgu olarak düşünülen prosedürün her adımının artık yapılabileceğini gösterdiklerini ekledi.

Tıbbı sil baştan yazan robotik inme ameliyatı! Doktorlar 6 bin 400 kilometre öteden operasyon yaptı

TEKNOLOJİ, İNME TEDAVİSİNDEKİ EŞİTSİZLİĞİ GİDEREBİLİR

İskemik inme, bir atardamarın pıhtı ile tıkanması sonucu beyne giden kan ve oksijen akışının kesilmesiyle ortaya çıkıyor. Beyin hücrelerinin işlevini kaybetmesine ve ölmesine yol açıyor. En iyi tedavi yöntemi, bir uzmanın kateterler ve teller kullanarak pıhtıyı çıkardığı trombektomi olarak kabul ediliyor.

Tıbbı sil baştan yazan robotik inme ameliyatı! Doktorlar 6 bin 400 kilometre öteden operasyon yaptı

Robotik sistem, cerrahın normalde kullandığı aynı kateterlere ve tellere bağlanabilir. Hastanın yanında bulunan bir sağlık görevlisi telleri takar, farklı bir konumdaki cerrah ise kendi tellerini hareket ettirerek robotun hasta üzerinde gerçek zamanlı olarak aynı hareketleri yapmasını sağlar.

Tıbbı sil baştan yazan robotik inme ameliyatı! Doktorlar 6 bin 400 kilometre öteden operasyon yaptı

Cerrah, evinden bile olsa Sentante adlı makineyi kullanarak prosedürü gerçekleştirebilir.

Dundee Üniversitesi, Halihazırda Dünya Girişimsel İnme Tedavisi Federasyonu'nun küresel eğitim merkezi ve Birleşik Krallık'ta insan kanını taklit eden sıvının damarlarda dolaştığı kadavralar üzerinde doktorların ameliyat yapabildiği tek konum.

Tıbbı sil baştan yazan robotik inme ameliyatı! Doktorlar 6 bin 400 kilometre öteden operasyon yaptı

Prof. Grunwald ve Dr. Hanel, deneyler sırasında kadavranın canlı röntgenlerini görebildi ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izledi. Dr. Hanel, ABD'den İskoçya'ya 120 milisaniyelik gecikmeyle ameliyat yapmanın gerçekten kayda değer olduğunu ifade etti. Projenin bağlantı altyapısı için teknoloji devleri Nvidia ve Ericsson da katkı sağladı.

