Turkcell ve Google Cloud'dan stratejik ortaklık: 'Cloud Bölgesi' kuruluyor

Turkcell ile Google Cloud arasında stratejik işbirliği yapıldı: Türkiye'de hiper ölçekli bulut bölgesi (cloud region) kurulması planlanıyor. Anlaşma, bulut bilişim hizmetlerini Türkiye'ye getirecek.

Turkcell, Türkiye'de 2028-2029 yıllarında faaliyete geçmesi planlanan yeni Google Cloud Bölgesi için gerekli altyapının sağlanmasında Google Cloud ile işbirliği yapacak ve veri merkezi ağını genişletecek. Söz konusu bölge üç veya daha fazla alandan oluşacak.

GOOGLE CLOUD BÖLGESİ TÜRKİYE'YE NE KAZANDIRACAK?

Google Cloud Üst Yöneticisi Thomas Kurian, işbirliği anlaşmasına ilişkin, bu noktaya gelebilmek için yaklaşık 2-2,5 yıl çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'de hiper ölçekli bulut bölgesi kurmayı planladıklarını dile getiren Kurian, "Bu bölge, tüm bulut bilişim hizmetlerimizi Türkiye'ye getirecek ve dünya çapında 42 bulut bölgesinden oluşan küresel ağımızın bir parçası olacak." dedi.

Kurian, bölgenin ABD'deki gibi bir bulut bölgesinde bulunabilecek tüm özellikleri sunacağını, hızlandırılmış bilgi işlem gücü, yüksek performanslı depolama, ağ altyapısı ile siber güvenlik, veri işleme ve analiz araçları gibi özellikleri içereceğini dile getirdi.

Türkiye'ye uzun vadeli bir taahhütte bulunduklarını vurgulayan Kurian, "Bu sayede Türkiye'deki şirketlerin temel bilişim teknolojileri sistemlerini modernize etmesine ve dijital dönüşüme katkı sağlayacağız." diye konuştu.

Kurian, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç'un Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bir veri merkezi oluşturma vizyonunu paylaştıklarını ifade ederek, ayrıca Google'ın yapay zeka teknolojileriyle veriyi anlamlandırmak, işlemek, uygulamalar geliştirmek ve her gün haberlerde görülen yeni yapay zeka gelişmelerini Türkiye'ye getirmek istediklerini anlattı.

Bu nedenle Turkcell ile yapılan işbirliğinin çok önemli olduğunu belirten Kurian, şöyle devam etti:

"Yeni bir pazara girdiğimizde her zaman birlikte çalışabileceğimiz bir yerel ortak ararız. Türkiye'deki en önemli teknoloji şirketi olduğuna inandığımız Turkcell ile çalışmaktan gurur duyuyoruz. Bu ortaklığı uzun vadeli bir taahhüt olarak görüyoruz. Turkcell ile işbirliği içinde sadece veri merkezini ve altyapımızı inşa etmekle kalmıyoruz, Turkcell bu altyapıyı kendi amaçları için kullanacak, bu teknolojiyi Türkiye’deki diğer şirketlere sunma konusunda da bizim iş ortağımız olacak."

Kurian, Turkcell ile üç boyutlu bir ortaklık kurduklarına dikkati çekerek, Turkcell'in Türkiye'deki güçlü konumu göz önünde bulundurulduğunda ortak olarak seçilmelerinin büyük anlam taşıdığını bildirdi.

Türkiye'nin ve Turkcell'in kendileriyle işbirliği yapmayı seçmesinin önemli olduğunu vurgulayan Kurian, bu anın Türkiye'de bir teknoloji devriminin başlangıcını temsil etmesini umduklarını dile getirdi.​​​​​​​

TÜRKİYE'NİN DİJİTAL GELECEĞİNDE YENİ BİR SAYFA

Turkcell Genel Müdürü Koç da "Bugün Google Cloud ile birlikte Türkiye'nin dijital geleceğinde yeni bir sayfa açıyoruz. Bugün sadece bir anlaşmaya imza atmıyoruz, Türkiye'nin dijital yolculuğunda büyük ve anlamlı bir adım atıyoruz." diye konuştu.

Tarih boyunca Türkiye'nin kıtaları ve kültürleri birbirine bağlayan bir ülke olduğuna dikkati çeken Koç, bugün ise dijital gelecek için yeni köprüler kurduklarını ifade etti.

Koç, kurdukları işbirliğiyle Google Cloud'un küresel uzmanlığını Turkcell'in güvenilir ve gelişmiş altyapısıyla birleştireceklerini belirterek, "Türkiye'de ilk kez hiper ölçekli bir bulut bölgesi kurulacak. Ortaklığımız sadece veri merkezleriyle sınırlı değil. Müşterilerimiz, küresel ölçekte en ileri yapay zeka ve bulut teknolojilerine anında erişim sağlayacak. Bu ortaklık kapsamında veri merkezleri ve bulut teknolojilerine Turkcell olarak 1 milyar dolarlık yatırım planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgenin Türkiye'deki düzenlemelere de yüzde 100 uyumlu olduğunu vurgulayan Koç, Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalacağını söyledi.

Koç, Turkcell için bu anın yıllar süren vizyoner bir yaklaşımın ve titiz planlamanın gurur verici bir sonucu olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da anlaşma dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Bu işbirliğinin Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunu hızlandıracağını belirten Yılmaz, "Bu anlaşma aynı zamanda lider global teknoloji markalarının, ekonomimizin gücüne, dayanıklılığına ve inovasyon kapasitesine duyduğu güveni gösteriyor. Bu imza, gelişmiş veri altyapısı ve yeni nesil bulut teknolojilerini dijital ekosistemimize entegre ederek hem kamu hem özel sektörde verimliliği artırarak inovasyonu teşvik edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, işbirliğinin Türkiye'nin dijital egemenliğini güçlendirme ve ülkeyi teknoloji, bağlantı ve sürdürülebilir büyümenin bölgesel merkezi haline getirme vizyonunu desteklediğini kaydetti.

Turkcell tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada ise Turkcell ve bağlı ortaklıklarının (Turkcell Grubu) Google ve şirketleri (Google Cloud) ile Google Cloud hizmetlerinin Türkiye'de sunulması ve kurumların bulut teknolojilerini benimsemesini desteklemeyi amaçlayan stratejik bir işbirliğine imza attığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu önemli adım, Turkcell'in Türkiye'nin dijital dönüşümünü hızlandırma konusundaki kararlılığını vurgularken, ülkenin dijital ve yapay zeka alanlarında bölgesel bir inovasyon merkezi olarak konumunu güçlendirmesine katkı sağlamaktadır. Turkcell, iş planları kapsamında, veri merkezi kapasitesinin 2032 yıl sonuna kadar mevcut seviyesinin iki katını aşmasını öngörmektedir. Veri merkezi ve bulut gelirlerinin ise aynı dönemde dolar bazında altı katına çıkması hedeflemektedir. Turkcell, bu işbirliği kapsamında 2032 yıl sonuna kadar yapacağı yatırımın 1 milyar dolar seviyesinde olacağını öngörmektedir."