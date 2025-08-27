Menü Kapat
TGRT Haber
28°
Teknoloji
Editor
Merve Yaz
 | Merve Yaz

Türkiye 5G devrimine hazır! 2026'da tüm kullanıcılara açılacak

Türkiye’de 2026’da kullanıma sunulacak 5G, yüksek hız ve düşük gecikme ile iletişimde dönüşüm yaratacak. İhale süreci Resmî Gazete’de yayımlandı. 5G politikalarının temelinde yerlilik ve milliliğin yer aldığını vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İşletmecilere yüzde 60'a kadar yerli ürün, yüzde 30'a kadar da milli haberleşme ürünü kullanma yükümlülüğü getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye 5G devrimine hazır! 2026'da tüm kullanıcılara açılacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.08.2025
13:31
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
13:31

'de 2G, 3G ve 4, ile gelişen mobil haberleşme teknolojileri, gelecek yıl 5G ile devrim niteliğinde dönüşüme sahne olacak. Resmi Gazete'nin 16 Ağustos 2025 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile mobil haberleşme alanında 5G ihalesinin resmi süreci, asgari değerlerin belirlenmesiyle başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de 5G hizmetinin sunulmasına yönelik yapılacak ihaleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye 5G devrimine hazır! 2026'da tüm kullanıcılara açılacak

5G politikalarının temelinde yerlilik ve milliliğin yer aldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, ihaleye yönelik belirlenen takvim doğrultusunda, işletmecilere yüzde 60'a kadar yerli ürün, yüzde 30'a kadar da milli haberleşme ürünü kullanma yükümlülüğü getirileceğini belirtti.

Uraloğlu, "Bu adım hem sektörümüzü büyütecek hem de yerli üreticilerimizi destekleyecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye 5G devrimine hazır! 2026'da tüm kullanıcılara açılacak

"EKİM AYININ İLK YARISINDA TAMAMLAMAYI PLANLIYORUZ"

İhaleye Türkiye’de hâlihazırda hizmet sunan üç mobil işletmecinin başvurabileceğini belirten Uraloğlu, ihaleye konu olacak frekansların asgari değerlerinin belirlendiğini ifade etti.

Uraloğlu, "5G ihalesini Ekim ayının ilk yarısında tamamlamayı planlıyoruz. Şimdiden tüm hazırlıklarımızı bu takvime göre yapıyoruz." dedi.

5G altyapısının oluşturulması sürecinde işletmecilerle yakın temas içinde olduklarını ifade eden Uraloğlu, "2G, 3G ve 4.5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. 5G ile birlikte çok daha yüksek hızlarda mobil haberleşme mümkün olacak. İşletmecilerimizin bu ihaleye katılım göstermesini bekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye 5G devrimine hazır! 2026'da tüm kullanıcılara açılacak

"2026 İÇİNDE YURT GENELİNDE KULLANIMA SUNULACAK"

Uraloğlu da ihale ilanının eylül-ekim döneminde yayımlanabileceğini ve 2026 yılı içinde 5G kullanımının yurt genelinde sunulabileceğini bildirdi.

Türkiye'de şu an 5G teknolojisi, 4 büyük takımın stadyumları, İstanbul Havalimanı ve aralarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de bulunduğu 30 civarındaki tesiste deneyimlenebiliyor.

Türkiye 5G devrimine hazır! 2026'da tüm kullanıcılara açılacak

2026 DÖNÜŞÜM YILI OLACAK

Bilgi Teknolojileri ve Kurumu'nun (BTK) büyük veri ve yapay zekaya ilişkin hazırladığı raporunda yer alan 5G ve ötesi teknolojilere ilişkin tespitler, yaşanacak dönüşümü ortaya koydu.

Rapora göre, dünya genelinde kullanıcı sayısı giderek artan bu teknolojinin sağlayacağı kolaylıklar özetle şöyle:

5G, yeni teknolojilerin kullanımına imkan verecek.

Son dönemde popüler hale gelen VR uygulamaları, nesnelerin interneti kavramının, otonom araçların ve Metaverse tecrübesinin, 5G teknolojisiyle ivme kazanması bekleniyor.

Büyük veri, yapay zeka, bulut bilişim, sanal/artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti gibi teknolojiler son dönemde hızla yaygınlaşmıştı.

#Teknoloji
TGRT Haber
