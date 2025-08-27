Menü Kapat
28°
SON DAKİKA!
Ekonomi
Türkiye'de internet kullanıcı sayısı arttı

Türkiye'de internet kullanımı yüzde 90.9'a çıkarken en fazla WhatsApp kullanılıyor.

Türkiye'de internet kullanıcı sayısı arttı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 11:06

Türkiye'de bu yıl 16-74 yaş grubundaki kişilerin internet kullanım oranı yüzde 90,9'a ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumunca yapılan "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2025"in sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, ülkede internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundakilerde yüzde 90,9 oldu. Bu oran, geçen yıl yüzde 88,8 olarak kayıtlara geçmişti. İnternet kullanım oranı, bu yaş grubundaki erkeklerde yüzde 93,6, kadınlarda yüzde 88,2 olarak kaydedildi.

Türkiye'de internet kullanıcı sayısı arttı

E-DEVLET KULLANANLARIN ORANI YÜZDE 76.1 OLDU

Son bir yıl içinde özel amaçla resmi makamların internet sitelerini ve uygulamalarını kullanan ve internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlananların oranı, yüzde 76,1 olarak belirlendi. Bu oran, erkeklerde yüzde 82,8 iken kadınlarda yüzde 69,5 olarak gerçekleşti. hizmetlerini kullanan bireylerin oranı, yaş grubuna göre incelendiğinde ise bu oranın en yüksek yüzde 92,8 ile 25-34 yaş grubunda, en düşük yüzde 29,6 ile 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü.

Bireylerin e-Devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında, yüzde 68,5 ile resmi makamlar veya kamu hizmetleri tarafından kendisi hakkında saklanan kişisel bilgilere erişme ilk sırayı aldı. Bunu, yüzde 53,6 ile kamu kurumlarından veya kamu hizmetlerinden bir randevu alma veya rezervasyon yaptırma ve yüzde 46,4 ile kamu kuruluşlarına ait internet sitelerinden bilgi edinme takip etti.

Türkiye'de internet kullanıcı sayısı arttı

2024 yılında yüzde 51,7 olan internet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme () oranı, bu yıl yüzde 55,7'ye çıktı. Mal, hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde yüzde 59,1, kadınlarda yüzde 52,3 olarak gerçekleşti. Bu oran, en son mal, hizmet satın alma ya da sipariş verme zamanlarına göre incelendiğinde, bireylerin yüzde 42,3'ünün, yılın ilk 3 ayında mal veya hizmet satın aldığı ya da sipariş verdiği belirlendi.

Eğitim, mesleki veya özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleştirenlerin oranı, bu yıl geçen yıla kıyasla 3,9 puan artarak, yüzde 17,7 oldu. Bu oranın, erkekler için yüzde 17,5, kadınlar için yüzde 18 olduğu tespit edildi.

Türkiye'de internet kullanıcı sayısı arttı

EN FAZLA KULLANILAN SOSYAL MEDYA PLATFORMU WHATSAPP OLDU

En fazla kullanılan ve mesajlaşma uygulamaları yüzde 88,6 ile WhatsApp, yüzde 72,9 ile YouTube ve yüzde 68,1 ile Instagram oldu. Erkeklerin en fazla yüzde 91,3 ile WhatsApp, yüzde 75,7 ile YouTube ve yüzde 68,7 ile Instagram, kadınların yüzde 85,9 ile WhatsApp, yüzde 70,1 ile YouTube ve yüzde 67,4 ile Instagram uygulamalarını kullandığı belirlendi.

Son 3 ay içinde e-ticaret yapanların yüzde 29'u, web sitesi veya mobil uygulama üzerinden yaptığı satın alma işleminde herhangi bir sorunla karşılaştı. Bu sorunlar içinde teslimatın belirtilenden daha yavaş olması yüzde 12,7 ile ilk sırayı alırken bunu yüzde 11,8 ile yanlış veya hasarlı mal/hizmet teslimi takip etti.

Son 12 ay içinde internet kullanan bireylerin yüzde 15,6'sı, özel amaçlarla çevrim içi hizmetlere erişmek için elektronik kimlik kullandığı belirlendi. Bu oran erkeklerde yüzde 18, kadınlarda yüzde 13,3 olarak gerçekleşti.

