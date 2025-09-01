Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Türkiye Ay'a milli uzay aracıyla gidecek! Bakan Kacır yolculuğun tarihini açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 27. Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde, Türkiye'nin uzay ve teknoloji alanındaki ilerlemelerini paylaştı. Kacır, milli uzay aracının Ay'a gideceği tarihi açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye Ay'a milli uzay aracıyla gidecek! Bakan Kacır yolculuğun tarihini açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 14:55

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026 yılında Ay misyonu için hazırladıkları milli aracını tamamlayacaklarını duyurdu. Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ise Türkiye'nin ay yıldızlı bayrağını Ay'a taşıyacağını sözlerine ekledi.

Konaklı Kayak Merkezi'nde düzenlenen "27'nci Gökyüzü Gözlem Etkinliği Açılış Töreni’ne katılmak için Erzurum'a gelen Kacır, gözlem etkinliklerine katılıp teleskopla yıldızları izledi. Bakan Kacır, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin 27 yıldır 'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye Ay'a milli uzay aracıyla gidecek! Bakan Kacır yolculuğun tarihini açıkladı

"ERZURUM ÇOK ÖNEMLİ BİR GÖKYÜZÜ GÖZLEM MERKEZİ"

Erzurum'un çok önemli bir gökyüzü gözlem merkezi olduğunu ifade eden Kacır, şöyle konuştu:

"Çünkü Doğu Anadolu Gözlemevi'miz burada ve 4 metre çapında ileri teknolojilere haiz bir teleskopla Çin'den Kanarya Adaları'na kadar uzay gözlemlerinin en ileri seviyede yapılabildiği bir merkez. Dolayısıyla biz de hemen Doğu Anadolu Gözlemevi'mizin yanında bu Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ni gerçekleştiriyoruz. Şu anda Türkiye'nin dört bir köşesinden binden fazla misafirimize ev sahipliği yapıyoruz. Bu yılki etkinliğimize 30 binden fazla misafirimiz katılmak için başvurdu ama fiziki sınırlarımızdan ötürü biz kura ile bine yakın ziyaretçimizi tespit ettik ve onları burada ağırlıyoruz."

Türkiye Ay'a milli uzay aracıyla gidecek! Bakan Kacır yolculuğun tarihini açıkladı

Kacır, etkinlikte atölye çalışmalarının yer alacağına değinerek, "Gökyüzü gözlem etkinlikleri hem gün boyu pek çok atölyenin, eğitimin, seminerin gerçekleştiği hem de gece boyu yıldızların, galaksilerin teleskoplarla izlendiği bir etkinlik. ve TÜBİTAK'ın koordinasyonunda bu etkinliğe ev sahipliği yapan çok sayıda astronomumuz aslında misafirlerimize eğitimler vermekte. Bu coşkuyu, heyecanı önemsiyoruz çünkü Milli Teknoloji Hamlesi'nin, 'nın öncüsü olarak Türk gençlerini, TEKNOFEST kuşağını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi'nin tam bağımsız Türkiye yolculuğunu Türk gençleri geleceğe taşıyorlar ve burada da çok sayıda gençle birlikteyiz." diye konuştu.

Türkiye Ay'a milli uzay aracıyla gidecek! Bakan Kacır yolculuğun tarihini açıkladı

Kacır, alanda yıldızları izlediklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Milyonlarca yıl ötesinden gelen yıldızların ışığını birlikte izledik. Türkiye uzay biliminde, uzay teknolojilerinde mesafe kat ediyor. Çok büyük bir hızla aslında önemli kazanımlar elde ediyor. İMECE yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydumuz 2023'te uzaya gönderildi. 2024'te milli haberleşme uydumuz TURKSAT 6A'yı uzaya gönderdik. 2024'te ilk insanlı uzay misyonumuzu Alper Gezeravcı icra etti. 2026, Ay misyonumuz için hazırladığımız milli uzay aracımızı tamamladığımız yıl olacak ve 2027'nin ilk aylarında inşallah Türkiye ay yıldızlı bayrağını Ay'a taşıyan bir ülke olacak. Bu uzay aracımızda milli hibrit roket motorumuz da geliştirdiğimiz teknolojiyi değerlendirmiş olacağız. İMECE 2, İMECE 3 projeleri TÜRKSAT 7A projesi uydu teknolojilerinde yeni adımlar attığımız, daha ileri kazanımlar elde ettiğimiz projeler olacak."

Türkiye Ay'a milli uzay aracıyla gidecek! Bakan Kacır yolculuğun tarihini açıkladı

TÜRKİYE UZAY LİMANI İNŞA EDECEK

Türkiye'nin uzay limanı inşa edeceğini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Uluslararası işbirliğiyle bir uzay limanı inşa edeceğiz. Bu uzay limanı sayesinde Türkiye, kendi roketleriyle kendi uydularını uzaya gönderen bir ülke olma yolunda çok önemli bir altyapı kazanmış olacak. Bütün bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlam iradesi sayesinde mümkün oldu. Savunma sanayisindekine benzer şekilde uzay teknolojilerinde de artık Türkiye gerçekten küresel düzeyde bir iddia sahibi. İnşallah bu kazanımlar hem stratejik, hem de ekonomik değer taşıyacak ve 'na bizleri çok daha hızlı şekilde eriştirecek. Uzay ekonomisi diyorum çünkü küresel düzeyde yılda 600 milyar doların harcandığı bir alandan bahsediyoruz. Bundan pay alabilmek için bilimde, teknolojide ilerlememiz çok önemli. Bütün bunlar beşeri sermaye, insan kaynağı olmazsa olmaz. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Hem Türkiye Yüzyılı Maarif modelinde Milli Teknoloji Hamlesinin tüm unsurlarını en güçlü şekilde öğrencilerimizle buluşturdukları hem de bu etkinliklerin her birinde bizlerle birlikte heyecanı paylaştıkları için tüm eğitim camiamıza teşekkür ediyorum."

Türkiye Ay'a milli uzay aracıyla gidecek! Bakan Kacır yolculuğun tarihini açıkladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Instagram'dan reklamsız abonelik: Türkiye fiyatı belli oldu
İstanbul Tersanesi'nde TEKNOFEST Mavi Vatan heyecanı: Ödüller sahiplerini buldu
ETİKETLER
#sanayi ve teknoloji bakanlığı
#türkiye yüzyılı
#uzay
#tübitak
#türkiye uzay ajansı
#milli uzay programı
#Astronomi
#Uzay Araştırmaları
#Teknoloji Gelişimi
#Ay Misyonu
#Gökyüzü Gözlem Etkinliği
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.