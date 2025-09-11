Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Türkiye'de bir ilk! Robot nüfusa kaydettirildi

Türkiye’de ilk kez bir insansı robot resmi kayıtlara geçti. CANİKFEST Yapay Zeka Yolculuğu etkinliği için Samsun’a getirilen yapay zeka destekli robot Festman, Canik İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanarak "Festman Canik" adıyla fahri kimlik belgesi aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 17:04

’un Belediyesi tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en büyük yapay zekâ festivali "CANİKFEST Yapay Zekâ Yolculuğu" kapsamında ilgi odağı olan Festman, Samsun’u çok beğendiğini ifade ederek yürüyerek Canik İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne gitti.

Türkiye'de bir ilk! Robot nüfusa kaydettirildi

FAHRİ KİMLİK BELGESİ VERİLDİ

Burada İlçe Nüfus Müdürü İbrahim Kök tarafından karşılanan Festman Canik’e, gişe işlemlerinin ardından fahri kimlik belgesi takdim edildi.

Türkiye'de bir ilk! Robot nüfusa kaydettirildi

"FESTMAN ARTIK FAHRİ OLARAK BİR KARDEŞİMİZ OLDU"

Belgeyi takdim eden İlçe Nüfus Müdürü İbrahim Kök yaptığı açıklamada, "Festman ilçemize geldi, hoş geldi. Yapay zekâ üzerine yapılan projeyi destekliyoruz. Kendisini fahri olarak ilçemize aldık. Festman artık fahri olarak bir kardeşimiz oldu. Festman artık Canikli, hoş geldi sefa geldi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bir ilk! Robot nüfusa kaydettirildi

2 GÜN ÖNCE SAMSUN'A GETİRİLDİ

Konya Bilim Merkezi'nin Çin'de ürettirdiği insansı , TÜBİTAK ve Canik Belediyesi iş birliğinde düzenlenen CANİKFEST Yapay Zekâ Yolculuğu şenliğine katılmak üzere 2 gün önce Samsun’a getirilmişti.

Türkiye'de bir ilk! Robot nüfusa kaydettirildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bir mobil operatör daha geliyor! Elon Musk işin içinde
Mars'ta yaşamın en net işareti bulundu: NASA'dan heyecanlandıran açıklama
Dünyanın en pahalı iPhone 17'si Türkiye'de satılıyor: Amerika fiyatını ikiye katladı
ETİKETLER
#Yaşam
#yapay zeka
#samsun
#robot
#canik
#Festman
#Canİkfest
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.