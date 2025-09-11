Türkiye'de bir ilk! Robot nüfusa kaydettirildi

Samsun’un Canik Belediyesi tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en büyük yapay zekâ festivali "CANİKFEST Yapay Zekâ Yolculuğu" kapsamında ilgi odağı olan Festman, Samsun’u çok beğendiğini ifade ederek yürüyerek Canik İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne gitti.

FAHRİ KİMLİK BELGESİ VERİLDİ

Burada İlçe Nüfus Müdürü İbrahim Kök tarafından karşılanan Festman Canik’e, gişe işlemlerinin ardından fahri kimlik belgesi takdim edildi.

"FESTMAN ARTIK FAHRİ OLARAK BİR KARDEŞİMİZ OLDU"

Belgeyi takdim eden İlçe Nüfus Müdürü İbrahim Kök yaptığı açıklamada, "Festman ilçemize geldi, hoş geldi. Yapay zekâ üzerine yapılan projeyi destekliyoruz. Kendisini fahri olarak ilçemize aldık. Festman artık fahri olarak bir kardeşimiz oldu. Festman artık Canikli, hoş geldi sefa geldi" ifadelerini kullandı.

2 GÜN ÖNCE SAMSUN'A GETİRİLDİ

Konya Bilim Merkezi'nin Çin'de ürettirdiği insansı robot, TÜBİTAK ve Canik Belediyesi iş birliğinde düzenlenen CANİKFEST Yapay Zekâ Yolculuğu şenliğine katılmak üzere 2 gün önce Samsun’a getirilmişti.