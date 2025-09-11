Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Bir mobil operatör daha geliyor! Elon Musk işin içinde

AT&T, Verizon ve T-Mobile gibi mobil operatörlere bir yenisi daha ekleniyor. SpaceX CEO’su Elon Musk, EchoStar’dan 17 milyar dolarlık radyo spektrumu satın alımının ardından, Starlink’in gelecekte küresel bir mobil operatöre dönüşebileceğini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bir mobil operatör daha geliyor! Elon Musk işin içinde
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 16:47

SpaceX CEO'su , şirketinin EchoStar'dan 17 milyar dolarlık bir anlaşmayla radyo spektrumu satın almasının ardından 'in mobil operatöre dönüşebileceğini söyledi.

All-in Podcast yayınına konuk olan Musk, Starlink'in günün birinde uydu tabanlı hücresel veri hizmeti sunarak AT&T gibi geleneksel operatörlere alternatif olup olmayacağı sorusunu cevapladı. Risk sermayedarı Chamath Palihapitiya, "Nihai hedef bu mu? Artık bölgesel operatörlere ihtiyaç duymayacak mıyız? Siz global operatörümüz mü olacaksınız?" diye sordu.

Bir mobil operatör daha geliyor! Elon Musk işin içinde

STARLINK, YENİ OPERATÖR OLACAK

Musk ise, "Bu, seçeneklerden biri" cevabını verdi.

şu anda ABD'de ücretli bir ek hizmet olarak hücresel Starlink özelliğini sunmak için T-Mobile ile ortaklık kuruyor. Hücresel Starlink, uydu tabanlı metin mesajlaşması ve veri hizmetleri sağlamak için T-Mobile'ın 1.91 ila 1.995GHz radyo bantlarını kullanıyor.

EchoStar anlaşmasıyla birlikte SpaceX, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1.9GHz ve 2GHz bantlarına sahip olacak. Bu da hücresel veri hizmeti sunma kapasitesini artırıyor. SpaceX yeni spektrumdan yararlanarak "mevcut karasal LTE hizmetine benzer bir deneyim" sunabilecek.

Bir mobil operatör daha geliyor! Elon Musk işin içinde

DİĞER OPERATÖRLER KALACAK

Elon Musk, "Açık olmak gerekirse diğer operatörleri piyasadan silmeyeceğiz. Hâlâ var olacaklar çünkü çok fazla spektruma sahipler. Ama evet, tıpkı AT&T, Verizon, T-Mobile veya başka bir operatörünüz olduğu gibi, Starlink'e de sahip olabilmelisiniz" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Starlink Türkiye'ye gelmeden dolandırıcılar sahaya indi: Sahte aboneliklere dikkat
TOGG'dan yapay zeka hamlesi: Yeni platform Can.ai Münih'te tanıtıldı
ETİKETLER
#elon musk
#starlink
#spacex
#Mobil İnternet
#Uydu İnterneti
#Echostar
#Radyosporomu
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.