Bir mobil operatör daha geliyor! Elon Musk işin içinde

SpaceX CEO'su Elon Musk, şirketinin EchoStar'dan 17 milyar dolarlık bir anlaşmayla radyo spektrumu satın almasının ardından Starlink'in mobil operatöre dönüşebileceğini söyledi.

All-in Podcast yayınına konuk olan Musk, Starlink'in günün birinde uydu tabanlı hücresel veri hizmeti sunarak AT&T gibi geleneksel operatörlere alternatif olup olmayacağı sorusunu cevapladı. Risk sermayedarı Chamath Palihapitiya, "Nihai hedef bu mu? Artık bölgesel operatörlere ihtiyaç duymayacak mıyız? Siz global operatörümüz mü olacaksınız?" diye sordu.

STARLINK, YENİ OPERATÖR OLACAK

Musk ise, "Bu, seçeneklerden biri" cevabını verdi.

SpaceX şu anda ABD'de ücretli bir ek hizmet olarak hücresel Starlink özelliğini sunmak için T-Mobile ile ortaklık kuruyor. Hücresel Starlink, uydu tabanlı metin mesajlaşması ve veri hizmetleri sağlamak için T-Mobile'ın 1.91 ila 1.995GHz radyo bantlarını kullanıyor.

EchoStar anlaşmasıyla birlikte SpaceX, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1.9GHz ve 2GHz bantlarına sahip olacak. Bu da hücresel veri hizmeti sunma kapasitesini artırıyor. SpaceX yeni spektrumdan yararlanarak "mevcut karasal LTE hizmetine benzer bir deneyim" sunabilecek.

DİĞER OPERATÖRLER KALACAK

Elon Musk, "Açık olmak gerekirse diğer operatörleri piyasadan silmeyeceğiz. Hâlâ var olacaklar çünkü çok fazla spektruma sahipler. Ama evet, tıpkı AT&T, Verizon, T-Mobile veya başka bir operatörünüz olduğu gibi, Starlink'e de sahip olabilmelisiniz" diye konuştu.