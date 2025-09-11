Menü Kapat
TGRT Haber
25°
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Mars'ta yaşamın en net işareti bulundu: NASA'dan heyecanlandıran açıklama

NASA'nın Perseverance keşif aracı, Mars'ta "geçmişte yaşam olabileceğine dair en net iz" olarak nitelendirilen bulgular tespit etti.

Mars'ta yaşamın en net işareti bulundu: NASA'dan heyecanlandıran açıklama
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.09.2025
09:27
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
09:29

Yüzeyindeki yaygın demir oksitten dolayı kızılımsı bir görünüme sahip olduğu için Kızıl Gezegen olarak bilinen Mars'ta geçmişte yaşam olabileceğine dair "en net işaret" tespit edildi. Bulgular, NASA'nın Perseverance keşif aracı tarafından toplanan bir kaya örneğinin incelenmesiyle elde edildi.

NASA'dan yapılan açıklamada, bilim insanlarının, keşif aracı tarafından Mars'ta toplanan bir kaya örneğini incelediği ve eski canlılar tarafından oluşturulmuş olabileceği belirtilen leopar benekleri bulduğu bildirildi.

Mars'ta yaşamın en net işareti bulundu: NASA'dan heyecanlandıran açıklama

"ŞİMDİYE KADAR BULDUĞUMUZ EN NET YAŞAM BELİRTİSİ"

Açıklamada, bir kaya örneği üzerinde bulunan haşhaş tohumu ve leopar beneklerine benzeyen renkli yapıların, Dünya'da geleneksel olarak mikrobiyal aktivite sonucu oluşan minerallere karşılık geldiği kaydedildi.

NASA Geçici Yöneticisi Sean Duffy, "Bu, Mars'ta şimdiye kadar bulduğumuz en net yaşam belirtisi olabilir." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın başyazarı Joel Hurowitz ise söz konusu kayaların "muhtemelen astrobiyolojik açıdan en heyecan verici" örnekler olduğunu söyledi.

Mars'ta yaşamın en net işareti bulundu: NASA'dan heyecanlandıran açıklama

NASA Bilim Misyonu Müdürlüğünden sorumlu yönetici Nicky Fox da "Bugün, insanlığın en derin sorularından birine, yani evrende gerçekten yalnız olup olmadığımıza yanıt vermeye bir adım daha yaklaştığımızı gösteriyoruz." dedi.

"Sapphire Kanyonu" adı verilen örnek, Perseverance gezgini tarafından, 3 milyar yıldan uzun bir süre önce 'ne akan suyun şekillendirdiği Neretva Vallis nehir vadisinin kenarlarındaki kayalık çıkıntılardan toplandı.

