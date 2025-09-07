NASA'dan Dünya için hayati karar: Gezegenimizi kurtaracak teleskop göreve başlıyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya'ya yakın cisimleri aramakla görevli uzay teleskobunu 2027 yılında fırlatacak. Dünya'yı potansiyel olarak tehdit edebilecek asteroitleri ve kuyruklu yıldızları tespit edip izleyecek Near Earth Orbit (NEO) Surveyor uzay aracı, Falcon 9 roketiyle gönderilecek.

Space News'in haberine göre, bu görev için SpaceX ile yapılan anlaşmanın maliyeti yaklaşık 100 milyon dolar. NEO Surveyor'un en erken Eylül 2027'de Florida'dan fırlatılması bekleniyor. Daha sonra Dünya'dan Güneş yönünde 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki L-1 Lagrange noktasında faaliyet gösterecek.

KIZILÖTESİ DEDEKTÖRLERE VE TELESKOPA SAHİP

Uzay aracı, 50 cm çapında bir teleskopa ve kızılötesi dedektörlere sahip olacak. Bu enstrümanlar, NEO Surveyor'ın Dünya'ya yakın cisimleri tespit etmesine ve hem yörüngelerini hem de boyutlarını belirlemesine olanak tanıyacak. Görevin amacı, beş yıl içinde en az 140 metre genişliğindeki NEO'ların üçte ikisini, 10 ila 12 yıl içinde ise yüzde 90'ını tespit etmek.

Bu boyutlardaki bir gök cisminin, Dünya'ya çarpması durumunda bölgesel çapta büyük hasara yol açabileceği düşünülüyor. 1.2 milyar dolarlık görevin, geçtiğimiz aylarda kritik tasarım incelemesini başarıyla geçmesi, NEO Surveyor'ın montaj ve test aşamalarına geçmesine olanak tanıdı.

NEO'ları aramanın önemi, son zamanlarda 2024 YR4 adlı bir asteroidin gündeme gelmesiyle bir kez daha vurgulandı. Aralık ayında keşfedilen ve 40 ila 90 metre genişliğinde olduğu tahmin edilen asteroidin, ilk yörünge hesaplamalarına göre Aralık 2032'de Dünya'ya çarpma ihtimali vardı.

18 Şubat'a gelindiğinde, yapılan ek gözlemlerle çarpma olasılığı yüzde 3.1'e kadar yükseldi. Ancak daha sonra yapılan gözlemler yörüngesini daha da hassas hale getirdi ve çarpma riskini önemli ölçüde azalttı. 21 Şubat itibarıyla, Jet Propulsion Laboratuvarı'ndaki Dünya'ya Yakın Nesne Çalışmaları Merkezi 2032'deki çarpma ihtimalini yüzde 0.36 olarak hesapladı.