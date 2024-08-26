Türksat 6A'nın elektrikli itki motoru ateşlendi! Yerli motor, uyduya çok büyük bir özellik kazandıracak

26 Ağustos 2024 12:14 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 12:14

Türk Hava Yolları yolcularına ücretsiz internet vermek için TÜRKSAT ile anlaştı

Türk Hava Yolları yolcularına ücretsiz internet vermek için TÜRKSAT ile anlaştı

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen haberleşme uydusu Türksat 6A, 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece ABD'den yörüngesine fırlatılmıştı. Uydu için geliştirilen elektrikli itki motoru da başarıyla ateşlendi. Bu motorun Türksat 6A'ya sunacağı faydaları TÜBİTAK açıkladı.

TÜRKSAT 6A, DAHA AZ YAKITLA MANEVRA GERÇEKLEŞTİREBİLECEK

TÜBİTAK, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada Türksat 6A projesi kapsamında geliştirdikleri HALE 1500 elektrikli itki motorunu 7 dakika boyunca ateşlediklerini belirtti.

Tamamen yerli ve milli imkanlarla ürettikleri elektrikli itki motorlarının 35 bin 786 km irtifadaki yersabit yörüngede uzay tarihçesi kazanmış olduğunu belirten TÜBİTAK, TÜRKSAT 6A'nın yörünge testlerine devam ederken, bir yandan da Dünya, Güneş ve Ay kaynaklı bozucu etkenlere karşın uyduyu yörüngesinde tutabilmek ve diğer uydular ile güvenli mesafeyi koruyabilmek için periyodik mevzi koruma manevraları gerçekleştirmeleri gerektiğine dikkati çekti.

Uyduyu boylamında tutmak ve yörünge daireselliğini koruyabilmek amacıyla yerleştirdikleri iki adet yerli elektrikli itki motorunu kullanacakları bilgisini paylaşan TÜBİTAK, İMECE'de de HALE 300 versiyonunu başarıyla kullandıkları elektrikli itki motoru sayesinde artık daha az yakıtla manevra gerçekleştirilebileceğini ve uydunun görev ömrünü artırabileceklerini ifade etti.

"EKİPLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

TÜBİTAK, açıklamasını "Milli uzay yolculuğumuzda gerçekleştirdiğimiz bu adım, ülkemizin bağımsız teknolojik gücünün ve azimli mühendislerimizin eseri. Ekiplerimizle gurur duyuyoruz!" ifadeleriyle noktaladı.

YÖRÜNGESİNE EKİMDE GÖNDERİLECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde Türksat 6A'nın devam eden test süreçleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Uydunun 50 derece doğu yörüngesindeki testlerinin başarıyla devam ettiğini belirten Uraloğlu, ekim ayı sonuna doğru Türksat 6A'yı 15 yıl görev yapacağı 42 derece doğu yörüngesine göndermeyi planladıklarını ifade etti.

TÜRKSAT 6A TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TÜBİTAK'ın internet sitesinden alınan bilgiye göre, Türksat 6A'nın temel teknik özellikleri şöyle: