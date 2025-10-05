Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Uzaydan siparişiniz 1 saatte kapınızda! Yörüngeden kargo getiren "Arc" aracı tanıtıldı

Havacılık ve savunma şirketi Inversion, "Arc" adlı uzay aracını görücüye çıkardı. Geliştirilen araç, yaklaşık 225 kilogram ağırlığındaki kargoları yörüngeden yeryüzündeki bir noktaya 1 saatten az bir sürede teslim etmeyi vaat ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 11:52

Los Angeles merkezli havacılık ve savunma şirketi Inversion, ilk amiral gemisi aracı Arc modelini tanıttı. Araç, yaklaşık 225 kilogram ağırlığındaki kargoları yörüngeden dünyanın hemen her noktasına bir saatten kısa sürede ulaştırmak üzere tasarlandı.

Kurucular Justin Fiaschetti ve Austin Briggs, 2021'de kurdukları şirketi "yeni bir platformu" olarak tanımladı. Fiaschetti, "Arc bir sonraki sıçramayı temsil ediyor. Uzayda lojistik ağı oluşturarak Dünya'yı radikal biçimde daha erişilebilir hale getirecek" dedi.

Uzaydan siparişiniz 1 saatte kapınızda! Yörüngeden kargo getiren "Arc" aracı tanıtıldı

UZAY ARACI, HIZLI TESLİMAT İÇİN TASARLANDI

Tıbbi kitlerden insansız hava araçlarına kadar birçok farklı ürünü taşıyabilecek kapasiteye sahip olduğu belirtilen Arc, yaklaşık 2,4 metre yüksekliğinde ve 1,2 metre genişliğinde bulunuyor.

Ars Technica'ya verdiği demeçte Fiaschetti, şirketin Arc araçlarını uzun süre yörüngede tutmayı ve gerektiğinde iniş yapmaya hazır olmasını planladığını söyledi. "Bizim için nominal görev, Arc'ları yörüngeye önceden yerleştirmek ve beş yıla kadar orada kalmasını sağlamak... bir saatten az bir sürede kargoları istenen yere ulaştırabilmek" dedi.

Uçak pistine ihtiyaç duymayan araç, paraşütler ile iniş yapıyor. İtki sistemi toksik olmayan malzemeler kullanıyor, bu sayede askerlerin inişten hemen sonra koruyucu ekipman kullanmalarına gerek kalmıyor.

Uzaydan siparişiniz 1 saatte kapınızda! Yörüngeden kargo getiren "Arc" aracı tanıtıldı

HİPERSONİK TEST PLATFORMU ROLÜ

Teslimatın ötesinde Inversion, Arc'ı hipersonik test platformu olarak da konumlandırıyor. Arc, Mach 20'nin üzerindeki hızlara ulaşabiliyor, bu koşulları uzun süre koruyabiliyor ve yüksek g-kuvvetlerine dayanabiliyor. ABD savunma kurumları hipersonik araştırmalara artan bütçeler ayırıyor; Inversion, Arc'ın bu çalışmalara maliyet açısından katkı sağlayacağına inanıyor.

Şirket, "Tamamen yeniden kullanılabilir ve hassas iniş yapabilen Arc, hipersonik testleri daha hızlı, tekrarlanabilir ve uygun maliyetli hale getiriyor" açıklamasında bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İnsansız hava araçlarında rekor büyüme! Bakan Uraloğlu duyurdu: 1,6 milyonun üzerine çıktı
Avrupa'nın en büyüğü proje faaliyete geçti: Elektrikli araçlara hayat verecek
ETİKETLER
#uzay
#lojistik
#hipersonik füze
#teslimat
#arçelik
#Inversion
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.