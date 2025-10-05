Uzaydan siparişiniz 1 saatte kapınızda! Yörüngeden kargo getiren "Arc" aracı tanıtıldı

Los Angeles merkezli havacılık ve savunma şirketi Inversion, ilk amiral gemisi uzay aracı Arc modelini tanıttı. Araç, yaklaşık 225 kilogram ağırlığındaki kargoları yörüngeden dünyanın hemen her noktasına bir saatten kısa sürede ulaştırmak üzere tasarlandı.

Kurucular Justin Fiaschetti ve Austin Briggs, 2021'de kurdukları şirketi "yeni bir lojistik platformu" olarak tanımladı. Fiaschetti, "Arc bir sonraki sıçramayı temsil ediyor. Uzayda lojistik ağı oluşturarak Dünya'yı radikal biçimde daha erişilebilir hale getirecek" dedi.

UZAY ARACI, HIZLI TESLİMAT İÇİN TASARLANDI

Tıbbi kitlerden insansız hava araçlarına kadar birçok farklı ürünü taşıyabilecek kapasiteye sahip olduğu belirtilen Arc, yaklaşık 2,4 metre yüksekliğinde ve 1,2 metre genişliğinde bulunuyor.

Ars Technica'ya verdiği demeçte Fiaschetti, şirketin Arc araçlarını uzun süre yörüngede tutmayı ve gerektiğinde iniş yapmaya hazır olmasını planladığını söyledi. "Bizim için nominal görev, Arc'ları yörüngeye önceden yerleştirmek ve beş yıla kadar orada kalmasını sağlamak... bir saatten az bir sürede kargoları istenen yere ulaştırabilmek" dedi.

Uçak pistine ihtiyaç duymayan araç, paraşütler ile iniş yapıyor. İtki sistemi toksik olmayan malzemeler kullanıyor, bu sayede askerlerin inişten hemen sonra koruyucu ekipman kullanmalarına gerek kalmıyor.

HİPERSONİK TEST PLATFORMU ROLÜ

Teslimatın ötesinde Inversion, Arc'ı hipersonik test platformu olarak da konumlandırıyor. Arc, Mach 20'nin üzerindeki hızlara ulaşabiliyor, bu koşulları uzun süre koruyabiliyor ve yüksek g-kuvvetlerine dayanabiliyor. ABD savunma kurumları hipersonik araştırmalara artan bütçeler ayırıyor; Inversion, Arc'ın bu çalışmalara maliyet açısından katkı sağlayacağına inanıyor.

Şirket, "Tamamen yeniden kullanılabilir ve hassas iniş yapabilen Arc, hipersonik testleri daha hızlı, tekrarlanabilir ve uygun maliyetli hale getiriyor" açıklamasında bulundu.