Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Volkswagen’in yeni patenti şaşırttı: Gözle komut, düğmeyle onay

Alman otomotiv devi Volkswagen, araç kontrollerinde alışılmışın dışına çıkan bir patente imza attı. Şirket, sürücünün bakışlarını takip eden sensörlerle ve direksiyondaki tek bir düğmeyle araç fonksiyonlarını yönetmeyi planlıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Volkswagen’in yeni patenti şaşırttı: Gözle komut, düğmeyle onay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 11:46

Sürücülerin dokunmatik ekranlardan pek hoşlanmadığını fark eden , kısa süre önce bazı fiziksel düğmeleri geri getireceğini duyurmuştu. Ancak Almanya’da alınan yeni patent, markanın farklı kontrol yöntemleri üzerinde de çalıştığını ortaya koydu.

Yeni sistemde, direksiyonun üzerine evrensel bir kontrol düğmesi yerleştirilirken, gösterge panelinin ortasında bir göz takip sensörü bulunuyor. Sürücü, örneğin farları ya da silecekleri açmak istediğinde önce o bölgeye bakıyor, ardından direksiyon üzerindeki düğmeye basarak işlemi tamamlıyor.

“AZ DÜĞME, AZ DİKKAT DAĞINIKLIĞI” FİKRİ

Volkswagen patent başvurusunda, araçlardaki fonksiyon sayısının giderek arttığını ve bunun ya karmaşık menülerle ya da çok sayıda düğmeyle sonuçlandığını belirtiyor. Şirket, yeni sistemin bu sorunu çözmeyi amaçladığını söylüyor.
Yine de, sürücünün ne yapmak istediğini tahmin etmeye çalışan bir göz takip sistemi, bazı kullanıcılar için dikkat dağıtıcı olabilir. Yani fikir mantıklı gibi görünse de, uygulamada sürücüyü daha da meşgul etme riski taşıyor.

Volkswagen’in yeni patenti şaşırttı: Gözle komut, düğmeyle onay

ŞİMDİLİK DENEYSEL BİR FİKİR

Bu teknolojinin yakın zamanda üretim araçlarında kullanılacağına dair bir işaret yok. Volkswagen, zaten temel işlevleri yöneten fiziksel düğmeleri geri getirme kararı almış durumda. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan ID.Every1 konseptinde bu yeni düğmeler çoktan sergilenmişti. Göz takibiyle kontrol fikri ise şimdilik deneysel bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor. Belki bir gün üretim modellerine girer, ama kısa vadede direksiyonlarımızda yerini alacak gibi görünmüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İnsansız hava araçlarında rekor büyüme! Bakan Uraloğlu duyurdu: 1,6 milyonun üzerine çıktı
Huawei, Apple'ın ultra ince iPhone Air modeline rakip olacak yeni telefon üzerinde çalışıyor
ETİKETLER
#volkswagen
#Direksiyon Kontrol
#Göz Takip Sistemi
#Dokunmatik Ekran
#Fiziksel Düğmeler
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.