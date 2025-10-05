Volkswagen’in yeni patenti şaşırttı: Gözle komut, düğmeyle onay

Sürücülerin dokunmatik ekranlardan pek hoşlanmadığını fark eden Volkswagen, kısa süre önce bazı fiziksel düğmeleri geri getireceğini duyurmuştu. Ancak Almanya’da alınan yeni patent, markanın farklı kontrol yöntemleri üzerinde de çalıştığını ortaya koydu.

Yeni sistemde, direksiyonun üzerine evrensel bir kontrol düğmesi yerleştirilirken, gösterge panelinin ortasında bir göz takip sensörü bulunuyor. Sürücü, örneğin farları ya da silecekleri açmak istediğinde önce o bölgeye bakıyor, ardından direksiyon üzerindeki düğmeye basarak işlemi tamamlıyor.

“AZ DÜĞME, AZ DİKKAT DAĞINIKLIĞI” FİKRİ

Volkswagen patent başvurusunda, araçlardaki fonksiyon sayısının giderek arttığını ve bunun ya karmaşık menülerle ya da çok sayıda düğmeyle sonuçlandığını belirtiyor. Şirket, yeni sistemin bu sorunu çözmeyi amaçladığını söylüyor.

Yine de, sürücünün ne yapmak istediğini tahmin etmeye çalışan bir göz takip sistemi, bazı kullanıcılar için dikkat dağıtıcı olabilir. Yani fikir mantıklı gibi görünse de, uygulamada sürücüyü daha da meşgul etme riski taşıyor.

ŞİMDİLİK DENEYSEL BİR FİKİR

Bu teknolojinin yakın zamanda üretim araçlarında kullanılacağına dair bir işaret yok. Volkswagen, zaten temel işlevleri yöneten fiziksel düğmeleri geri getirme kararı almış durumda. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan ID.Every1 konseptinde bu yeni düğmeler çoktan sergilenmişti. Göz takibiyle kontrol fikri ise şimdilik deneysel bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor. Belki bir gün üretim modellerine girer, ama kısa vadede direksiyonlarımızda yerini alacak gibi görünmüyor.