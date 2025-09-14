Menü Kapat
26°
Avatar
Editor
 | Murat Makas

WhatsApp grup sohbetlerine konu başlığı düzeni geliyor

WhatsApp, kalabalık grup sohbetlerindeki karmaşayı azaltmak için yeni bir konu başlığı özelliğini test ediyor. Beta kullanıcılarına açılan bu özellik, mesaj balonuna eklenen küçük bir yanıt göstergesiyle çalışıyor.

WhatsApp grup sohbetlerine konu başlığı düzeni geliyor
WhatsApp uygulamasına gelen yeni sistemle kullanıcılar, bir iletinin altına doğrudan yanıt verebiliyor. Yanıtlar, “takip yanıtı” etiketiyle işaretleniyor. Böylece aynı anda farklı konuların konuşulduğu sohbetlerde hangi mesajın hangi yanıta ait olduğu çok daha net görünüyor. Bu da hem sohbet akışını koruyor hem de yanlış anlaşılmaları en aza indiriyor.

SONRADAN KATILANLAR İÇİN DE KOLAYLIK

Konu başlıkları sadece düzeni sağlamakla kalmıyor, sonradan gruba katılan kullanıcıların da tartışmaları kolayca takip etmesini mümkün kılıyor. Tek bir mesajla ilişkili tüm yanıtlar tek ekranda görülebiliyor, sohbetin bağlamı kaybolmuyor.

WhatsApp grup sohbetlerine konu başlığı düzeni geliyor

TOPLULUK GRUPLARINDA BÜYÜK FAYDA

’ın bu özelliği özellikle topluluk gruplarında işe yarayacak. Dakikalar içinde onlarca mesajın biriktiği ortamlarda mesajların kaybolması veya yanlış anlaşılması artık çok daha az olacak. balonundaki yanıt göstergesi, hem görsel bir sayaç işlevi görüyor hem de tek dokunuşla başlığa hızlı erişim sağlıyor.

