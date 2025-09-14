WhatsApp grup sohbetlerine konu başlığı düzeni geliyor

WhatsApp uygulamasına gelen yeni sistemle kullanıcılar, bir iletinin altına doğrudan yanıt verebiliyor. Yanıtlar, “takip yanıtı” etiketiyle işaretleniyor. Böylece aynı anda farklı konuların konuşulduğu sohbetlerde hangi mesajın hangi yanıta ait olduğu çok daha net görünüyor. Bu da hem sohbet akışını koruyor hem de yanlış anlaşılmaları en aza indiriyor.

SONRADAN KATILANLAR İÇİN DE KOLAYLIK

Konu başlıkları sadece düzeni sağlamakla kalmıyor, sonradan gruba katılan kullanıcıların da tartışmaları kolayca takip etmesini mümkün kılıyor. Tek bir mesajla ilişkili tüm yanıtlar tek ekranda görülebiliyor, sohbetin bağlamı kaybolmuyor.

TOPLULUK GRUPLARINDA BÜYÜK FAYDA

WhatsApp’ın bu özelliği özellikle topluluk gruplarında işe yarayacak. Dakikalar içinde onlarca mesajın biriktiği ortamlarda mesajların kaybolması veya yanlış anlaşılması artık çok daha az olacak. Mesaj balonundaki yanıt göstergesi, hem görsel bir sayaç işlevi görüyor hem de tek dokunuşla başlığa hızlı erişim sağlıyor.