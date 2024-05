Xbox Game Pass'e mayıs ayında eklenecek ve kaldırılacak oyunlar açıklandı

30 Nisan 2024 17:10 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 17:11

Microsoft, Xbox Game Pass kataloğuna Mayıs 2024 tarihinde ekleyeceği ve platformdan kaldıracağı yeni oyunları açıkladı. Buna göre, dört adet oyun Bulut, Konsol ve PC abonelerine sunulacak.

Bununla birlikte 15 Mayıs itibarıyla da 8 tane oyun Game Pass'e veda edecek. Peki Xbox Game Pass mayıs ayında hangi oyunları ekleyecek? İşte merakla beklenen o liste...

XBOX GAME PASS MAYIS 2024 LİSTESİ

Microsoft'un paylaştığı listeye göre, Mayıs 2024 tarihinde Xbox Game Pass kataloğuna eklenecek oyunlar, yayın tarihleri ve desteklenen platformlar şöyle;

- 2 Mayıs - Tomb Raider: Definitive Edition (Bulut, Konsol ve PC)

- 7 Mayıs - Kona II: Brume (Bulut, Konsol ve PC)

- 9 Mayıs - Little Kitty, Big City (Bulut, Konsol ve PC)

- 14 Mayıs - Brothers: A Tale of Two Sons (Bulut, Konsol ve PC)

Mayıs ayında Xbox Game Pass'ten kaldırılacak oyunların listesi;

- Eastern Exorcist

- Eiyuden Chronicle: Rising

- Fuga: Melodies of Steel 2

- Ghostlore

- Just Cause 4

- Norco

- SD Gundam Battle Alliance

- Supraland: Six Inches Under