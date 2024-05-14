Xbox'ta oyun şöleni: Game Pass'e gelecek yeni oyunlar duyuruldu
Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: Microsoft
14 May 2024 16:54 - Güncelleme : 14 May 2024 16:55
Xbox Game Pass, Mayıs 2024 dönemi için oyun kataloğu özelinde güncelleme yaptı. Kataloğa yeni oyunlar eklenirken, bazılarının da veda edeceği duyuruldu. İşte Game Pass Mayıs 2024 listesi...
Teknoloji devi Microsoft, Xbox Game Pass platformuna yeni ekleyeceği oyunları açıkladı. Listeyi her ay düzenli olarak eklediği oyunlarla genişleten şirket, 14 Mayıs'tan itibaren 11 adet oyunu daha hayranların beğenisine sunacak.
Aylık abonelik ile 100'den fazla oyuna sınırsız olarak erişim sunan Game Pass, 2-14 Mayıs tarihleri arasında Tomb Raider: Definitive Edition, Kona II: Brume, Little Kigy Big City ve Brothers: A Tale of Two Sons olmak üzere toplam dört oyunla kullanıcıları buluşturmuştu.
14 Mayıs - 4 Haziran 2024 tarihlerinde Game Pass'e eklenecek oyunlar şu şekilde:
- Brothers: A Tale of Two Sons (Bulut, Konsol ve PC) – 14 Mayıs
- Chants of Sennaar (Bulut, Konsol ve PC) – 15 Mayıs
- EA Sports NHL 24 (Bulut) EA Play – 16 Mayıs
- Immortals of Aveum (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) EA Play – 16 Mayıs
- Senua’s Saga: Hellblade II (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 21 Mayıs
- Galacticare (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 23 Mayıs
- Hauntii (Bulut, Konsol ve PC) – 23 Mayıs
- Moving Out 2 (Bulut, Konsol ve PC) – 28 Mayıs
- Humanity (Bulut, Konsol ve PC) – 30 Mayıs
- Lords of the Fallen (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 30 Mayıs
- Firework (PC) – 4 Haziran
- Rolling Hills (Bulut, Konsol ve PC) – 4 Haziran
Bazı oyunlar ise Xbox Game Pass'ten kaldırılacak. Bu oyunlar şöyle;
- Chicory: A Colorful Tale
- Farworld Pioneers
- JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle
- Pac-man Museum Plus
- Little Witch in the Woods
- Railway Empire II
Kaynak: Microsoft