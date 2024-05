Xbox'ta oyun şöleni: Game Pass'e gelecek yeni oyunlar duyuruldu

14 May 2024 16:54 - Güncelleme : 14 May 2024 16:55

Teknoloji devi Microsoft, Xbox Game Pass platformuna yeni ekleyeceği oyunları açıkladı. Listeyi her ay düzenli olarak eklediği oyunlarla genişleten şirket, 14 Mayıs'tan itibaren 11 adet oyunu daha hayranların beğenisine sunacak.

Aylık abonelik ile 100'den fazla oyuna sınırsız olarak erişim sunan Game Pass, 2-14 Mayıs tarihleri arasında Tomb Raider: Definitive Edition, Kona II: Brume, Little Kigy Big City ve Brothers: A Tale of Two Sons olmak üzere toplam dört oyunla kullanıcıları buluşturmuştu.

14 Mayıs - 4 Haziran 2024 tarihlerinde Game Pass'e eklenecek oyunlar şu şekilde:

Brothers: A Tale of Two Sons (Bulut, Konsol ve PC) – 14 Mayıs

Chants of Sennaar (Bulut, Konsol ve PC) – 15 Mayıs

EA Sports NHL 24 (Bulut) EA Play – 16 Mayıs

Immortals of Aveum (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) EA Play – 16 Mayıs

Senua’s Saga: Hellblade II (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 21 Mayıs

Galacticare (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 23 Mayıs

Hauntii (Bulut, Konsol ve PC) – 23 Mayıs

Moving Out 2 (Bulut, Konsol ve PC) – 28 Mayıs

Humanity (Bulut, Konsol ve PC) – 30 Mayıs

Lords of the Fallen (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 30 Mayıs

Firework (PC) – 4 Haziran

Rolling Hills (Bulut, Konsol ve PC) – 4 Haziran

Bazı oyunlar ise Xbox Game Pass'ten kaldırılacak. Bu oyunlar şöyle;