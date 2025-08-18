Menü Kapat
29°
Eğitim
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

İhlas Koleji 30 yılın tecrübesiyle yeni eğitim dönemine hazır

İhlas Kolejinin 30. yılına girerken, İhlas Mesleki Gelişim Programı (İMGEP) Bahçelievler kampüsünde düzenlenen tören ile başladı. Programda konuşma yapan İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, Önümüzdeki 5 yıl içinde İstanbul’da yeni bir ihlas koleji kampüsü açmayı hedeflendiklerini ifade etti. Çok sayıda uzmanın katılım sağladığı etkinlikte yeni müjdeler verildi. İşte detaylar...

İhlas Koleji 30 yılın tecrübesiyle yeni eğitim dönemine hazır
İhlas Kolejinin, öğretmenlerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla her yıl düzenlediği, alanında uzman konuşmacıların seminerlerinin ve branşa, amaca, teknolojiye yönelik atölyelerin olduğu, 29 Ağustos’a kadar devam edecek olan Mesleki Gelişim Programı (İMGEP) 2025, İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsü’nde 30. yıl heyecanıyla başladı.

İhlas Koleji 30 yılın tecrübesiyle yeni eğitim dönemine hazır

İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsünde düzenlenen programa, İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, Türkiye Hastanesi Genel Müdürü Hayati Odabaşı, Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve öğretmenler katıldı. İMGEP boyunca İhlas Koleji öğretmenleri seminerler, atölyeler ve farklı oturumlarla mesleki gelişimlerini destekleyecek zengin içeriklerle buluşacak. Programda toplam 15 konuşma ve 25 atölye çalışması düzenlenecek.

İhlas Koleji 30 yılın tecrübesiyle yeni eğitim dönemine hazır


"İSTANBUL’DA YENİ BİR İHLAS KOLEJİ KAMPÜSÜ AÇMAYI PLANLIYORUZ"

Kahvaltı programıyla başlayan günün sabah oturumlarında İhlas Koleji 30. Yıl Tanıtım Videosu ve Genel Müdür Hakkı Okur’un açılış konuşması vardı. İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, otuz yılın heyecanını hissettiklerini belirterek İhlas Kolejinin geride bıraktığı başarılarını anlattı.

2025-2026 eğitim öğretim yılına hazırlık amacıyla İMGEP programının düzenlendiğini ifade eden İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, "İhlas Eğitim Kurumları olarak sadece bilgi aktarımı değil değerleri yaşatan bir anlayış içerisindeyiz. Çünkü bilgi değer ile birleştiğinde gerçek anlamını bulur. Buradaki programlar yalnızca akademik anlamda değil liderlik, iletişim, pedagojik ve eğitim alanında yenilikler alanında bir çok eğitim alacaksınız. Her bir oturum çocuklarımızın geleceğine yapılan birere yatırımdır. Enver Ağabeyin o meşhur sözü, 'Eğitim gönüllere dokunmaktır' sözünü buradan hatırlamış oluyoruz. Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda önümüzdeki 5 yıl içerisinde İstanbul’da yeni bir İhlas Koleji Kampüsü açmayı planlıyoruz. Bu yeni kampüs sadece bir bina değil, cesaretimizin vizyonumuzun ve eğitimdeki kararlılığımızın bir sembolü olacaktır. Ayrıca kurucumuzun hayalini gerçekleştirmek anlamında atılmış en büyük adım olacaktır" dedi.

İhlas Koleji 30 yılın tecrübesiyle yeni eğitim dönemine hazır

"TÜRKİYE YÜYZILI MAARİF MODELİ"

Ardından, "" konulu sunumuyla Prof. Dr. İlker Cırık katılımcılara eğitimde yeni vizyonlar sundu. Konuşmasında İhlas Kolejinin aslında "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni uyguladığının altını çizen Cırık, yeni eğitim-öğretim modelini sistemli bir şekilde İhlas Koleji öğretmenleri ile paylaştı. Yapılan konuşmaların ardından program İhlas Kolejinin Kurucusu Dr. Enver Ören’in anıldığı video gösterimi, ile devam etti. İhlas Koleji öğretmenleri 30. yılın coşkusunu yaşarken Ören’in "Eğitim Gönüllere Dokunmaktır." sözünü bir kez daha hatırladı. Video gösteriminin ardından İhlas Kolejinde 10, 20 ve 25. yılını dolduran öğretmenlere ve farklı birimlerdeki çalışanlara plaketleri verildi ve hatıra fotoğrafı çekildi. Plaket töreni esnasında salonda duygusal anlar yaşandı. Ayrıca geride bırakılan eğitim-öğretim yılında yıl boyunca aldıkları eğitimden sonra STEM eğitimci eğitimi sertifikası alan STEM liderlerine sertifikaları verildi.

İhlas Koleji 30 yılın tecrübesiyle yeni eğitim dönemine hazır

YENİ MARŞ

Programın devamında Doç. Dr. Ahmet Salih Şimşek’in "Maarif Modeli - Beceri Temelli Ölçme Değerlendirme" sunumu yer aldı. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni hazırlayan akademisyenlerden olan Şimşek, Maarif Modeli’nin ölçme değerlendirme kısmı hakkında İhlas Koleji öğretmenlerine önemli bilgiler verdi. Öğle öncesinde son olarak İhlas Koleji Okul Marşı Lansmanı yapıldı. Hazırlanan yeni marşı öğretmenler hep birlikte söyledi.

İhlas Koleji 30 yılın tecrübesiyle yeni eğitim dönemine hazır

ESKİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK KONFERANSA KATILDI

Öğleden sonraki oturumlar Eski Millî Eğitim Bakanı Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un "Dayanıklı Ruh, Dengeli Kimlik: Eğitimde İçten Dışa Güç" konferansı ile başladı. Selçuk, öğrencilerle kurulacak bağın her şeyden önemli olduğunu vurguladı ve "Öğrencilere olması gerektiği kadar sınır çizerek özgürlük verin." dedi. Selçuk’un sunumu sonrasında öğretmenler güncel eğitim yaklaşımlarına dair önemli kazanımlar elde etti. Gün, Yıldız Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Emre Er’in "Veriye Dayalı Sınıf Yönetimi" başlıklı sunumuyla tamamlandı. Er, öğrenciyle geçirilen her andan bir veri elde edip bu veriyi en iyi şekilde değerlendirebilmenin önemini vurguladı ve İhlas Koleji öğretmenlerine elde edilen verileri nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair önemli ipuçları verdi.

İhlas Koleji 30 yılın tecrübesiyle yeni eğitim dönemine hazır

