TGRT Haber
20°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Türkiye'nin en borçlu illeri belli oldu! İşte zirvedeki şehir

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Türkiye'nin en borçlu illerini açıkladı. 9 aylık verilere göre en borçlu il Ankara olurken, borcunu ödeyemeyip takibe düşenlerin en yoğun olduğu şehir Karaman oldu. Bingöl ise kişi başına 61 bin 386 lira ile en az borçlu şehir olarak belirlendi. İşte detaylar...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu () Türkiye'nin en borçlu illerini tek tek açıkladı. 2025'in 9 aylık verilerine göre 81 ilin içinde en borçlu il Ankara oldu. Borcunu ödeyemeyen ve takibe düşenlerin yoğun olduğu il ise Karaman oldu.

Türkiye'nin en borçlu illeri belli oldu! İşte zirvedeki şehir

KARAMAN, İSTANBUL, MUĞLA

Karaman'da kişi başına düşen takipteki alacak tutarı 13 bin 316 liraya çıktı. Karaman'ın 12 bin 903 lirayla İstanbul ve 11 bin 462 lirayla Muğla izledi.

Gaziantep 10 bin 680 lirayla dördüncü, Kocaeli ise 9 bin 989 lirayla beşinci sırada yer aldı. Ödeme konusunda en az sıkıntı yaşayan il ise bin 702 liralık tutarla Muş oldu. Bayburt ve Gümüşhane de borç yükü en hafif şehirler arasında yer aldı.

Türkiye'nin en borçlu illeri belli oldu! İşte zirvedeki şehir

Nefes'in haberine göre Ankaralılar, kişi başına ortalama 595 bin 699 lira krediyle listenin zirvesinde yer aldı. İstanbul’da bu rakam 582 bin 897 lirayı bulurken, Gaziantep 436 bin 827 lira, Antalya 383 bin 718 lira, Denizli ise 343 bin 533 lirayla öne çıktı.

EN AZ BORÇLU: BİNGÖL

Doğu ve Güneydoğu illeri ise kredi borcunda en düşük seviyelerde kaldı. Bingöl, kişi başına 61 bin 386 lira ile en az borçlu şehir olurken, Hakkari, Ağrı, Şırnak ve Muş da onu takip etti.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR BİR YILDA YÜZDE 91 ARTTI

BDDK’nın 9 aylık raporuna göre bankaların takipteki alacakları bir yılda yüzde 91 arttı. Geçen yıl 263 milyar lira olan rakam, bu yıl 502 milyar lirayı aştı. Buna karşın, toplam nakdi kredilerdeki artış oranı yüzde 42’de kaldı.

Türkiye'nin en borçlu illeri belli oldu! İşte zirvedeki şehir

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE TAKİP ORANI YÜZDE 117'YE ÇIKTI

Geçim sıkıntısı çekenler nakit avansa sarıldı. Kredili mevduat hesapları bir yılda yüzde 83 artarak 660.9 milyar liraya ulaştı. Bireysel kredi kartı borcu da yüzde 54 yükselip 2.5 trilyon lirayı geçti. Konut kredilerinde takip oranı yüzde 58 artarken, diğer tüketici kredilerinde bu oran yüzde 117’ye fırladı.

