Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Xiaomi her sattığı arabadan zarar ediyor

Xiaomi, akıllı telefon pazarındaki başarısını elektrikli otomobillere taşımaya çalışırken henüz kâra geçmiş değil.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Xiaomi her sattığı arabadan zarar ediyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 18:02

Şirketin 2025 ikinci çeyrek raporuna göre, Xiaomi Auto’nun operasyonel zararı 41 milyon dolara (300 milyon yuan) geriledi. Bu dönemde 81 bin 302 araç teslim eden şirket, sattığı her otomobilden ortalama 507 dolar kayıp yazdı.
Geçmişle kıyaslandığında tablo umut verici. 2025’in ilk çeyreğinde bu 905 dolardı, 2024’ün son çeyreğinde ise 1.376 doların üzerindeydi. Yani Xiaomi, üç çeyrektir düzenli şekilde araç başına zararını 400–500 dolar azaltıyor.

Xiaomi her sattığı arabadan zarar ediyor

KÂRLILIK KAPIDA

Şirketin finansal raporunda dikkat çeken bir diğer nokta ise brüt kâr marjındaki artış. ve yapay zekâ tarafında marj, bir yıl içinde %15,4’ten %26,4’e yükseldi. Analistlere göre bu gidişat sürerse Xiaomi, önümüzdeki çeyrekte ya da en geç yıl sonuna kadar kâr açıklayabilir.

PREMİUM MODEL FİYATLARI YUKARI ÇEKTİ

Xiaomi’nin elektrikli otomobillerinin ortalama satış fiyatı da yükseldi. 2024’ün ikinci çeyreğinde ortalama 31 bin 340 dolar olan rakam, bu yıl aynı dönemde 34 bin 770 dolara çıktı. Artışın temel nedeni ise premium segmentteki Xiaomi SU7 Ultra modeli.

Xiaomi her sattığı arabadan zarar ediyor

72 bin 650 dolardan başlayan SU7 Ultra, “Racing” paketinde 86 bin 390 dolara kadar çıkarken, sınırlı sayıdaki Nürburgring Edition ise 111 bin 700 dolarlık etiket taşıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Xiaomi 2027 yılını işaret etti! Dünyayı Avrupa'dan fethedecek
ETİKETLER
#elektrikli otomobil
#zarar
#kar
#Xiaomi Auto
#Brüt Kâr Marjı
#Xiaomi Su7 Ultra
#Premium Segment
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.