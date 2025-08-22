Xiaomi her sattığı arabadan zarar ediyor

Şirketin 2025 ikinci çeyrek raporuna göre, Xiaomi Auto’nun operasyonel zararı 41 milyon dolara (300 milyon yuan) geriledi. Bu dönemde 81 bin 302 araç teslim eden şirket, sattığı her otomobilden ortalama 507 dolar kayıp yazdı.

Geçmişle kıyaslandığında tablo umut verici. 2025’in ilk çeyreğinde bu zarar 905 dolardı, 2024’ün son çeyreğinde ise 1.376 doların üzerindeydi. Yani Xiaomi, üç çeyrektir düzenli şekilde araç başına zararını 400–500 dolar azaltıyor.

KÂRLILIK KAPIDA

Şirketin finansal raporunda dikkat çeken bir diğer nokta ise brüt kâr marjındaki artış. Elektrikli otomobil ve yapay zekâ tarafında marj, bir yıl içinde %15,4’ten %26,4’e yükseldi. Analistlere göre bu gidişat sürerse Xiaomi, önümüzdeki çeyrekte ya da en geç yıl sonuna kadar kâr açıklayabilir.

PREMİUM MODEL FİYATLARI YUKARI ÇEKTİ

Xiaomi’nin elektrikli otomobillerinin ortalama satış fiyatı da yükseldi. 2024’ün ikinci çeyreğinde ortalama 31 bin 340 dolar olan rakam, bu yıl aynı dönemde 34 bin 770 dolara çıktı. Artışın temel nedeni ise premium segmentteki Xiaomi SU7 Ultra modeli.

72 bin 650 dolardan başlayan SU7 Ultra, “Racing” paketinde 86 bin 390 dolara kadar çıkarken, sınırlı sayıdaki Nürburgring Edition ise 111 bin 700 dolarlık etiket taşıyor.