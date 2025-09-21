Xiaomi kararlı HyperOS 3 güncellemesini alacak ilk 24 cihazı duyurdu

Xiaomi yeni Android 16 tabanlı HyperOS 3 arayüzünü resmi olarak tanıttıktan hemen sonra Çin'de HyperOS 3 Beta programını başlattığını duyurdu. Şirketin yakın zamanda açıkladığına göre, uygun cihazlara sahip küresel kullanıcılar artık test yazılımına erişebiliyor.

Stabil sürümle ilgili olarak Xiaomi Android 16 güncellemesini alacak ilk cihazları duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Çin'de toplam 24 Xiaomi telefonu Ekim 2025 sonuna kadar HyperOS 3 güncellemesini alacak. İşte merakla beklenen o liste.

15 EKİM 2025'E KADAR HYPEROS 3 GÜNCELLEMESİ ALACAK CİHAZLAR

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Ultra

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Ultra

31 EKİM 2025'E KADAR HYPEROS 3 GÜNCELLEMESİ ALACAK CİHAZLAR

Xiaomi Mix Flip 2

Xiaomi Civi 5 Pro

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7

Redmi K80

Redmi Turbo 4 Pro

Redmi Turbo 4

Redmi K Pad

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 serisi

Xiaomi TV S Pro Mini LED serisi

Xiaomi TV S Mini LED 2025 serisi

Xiaomi Watch S4 Sport

Xiaomi Watch S4

Xiaomi Watch S4 eSIM

Xiaomi Watch S4 41 mm

Bunların dışında Xiaomi, toplam 26 cihazın 2025 sonuna kadar güncelleme alacağını doğruladı. Şirket Ocak 2026 sonuna kadar ise güncellemeyi daha fazla ürününe genişletmeyi planlıyor.