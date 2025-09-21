Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Xiaomi kararlı HyperOS 3 güncellemesini alacak ilk 24 cihazı duyurdu

Xiaomi, Android 16 tabanlı yeni arayüzü HyperOS 3 güncellemesini alacak ilk 24 cihazı resmen duyurdu. Güncelleme Ekim 2025 sonuna kadar bu telefonlara ulaşacak. Ocak 2026’ya kadar ise daha fazla cihaz kapsam içine girecek.

Murat Makas
21.09.2025
21.09.2025
yeni Android 16 tabanlı HyperOS 3 arayüzünü resmi olarak tanıttıktan hemen sonra Çin'de HyperOS 3 Beta programını başlattığını duyurdu. Şirketin yakın zamanda açıkladığına göre, uygun cihazlara sahip küresel kullanıcılar artık test yazılımına erişebiliyor.

Stabil sürümle ilgili olarak Xiaomi güncellemesini alacak ilk cihazları duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Çin'de toplam 24 Xiaomi telefonu Ekim 2025 sonuna kadar HyperOS 3 güncellemesini alacak. İşte merakla beklenen o liste.

Xiaomi kararlı HyperOS 3 güncellemesini alacak ilk 24 cihazı duyurdu

15 EKİM 2025'E KADAR HYPEROS 3 GÜNCELLEMESİ ALACAK CİHAZLAR

  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 15 Pro
  • Xiaomi 15S Pro
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Redmi K80 Pro
  • Redmi K80 Ultra
Xiaomi kararlı HyperOS 3 güncellemesini alacak ilk 24 cihazı duyurdu

31 EKİM 2025'E KADAR HYPEROS 3 GÜNCELLEMESİ ALACAK CİHAZLAR

  • Xiaomi Mix Flip 2
  • Xiaomi Civi 5 Pro
  • Xiaomi Pad 7 Ultra
  • Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 7
  • Redmi K80
  • Redmi Turbo 4 Pro
  • Redmi Turbo 4
  • Redmi K Pad
  • Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 serisi
  • Xiaomi TV S Pro Mini LED serisi
  • Xiaomi TV S Mini LED 2025 serisi
  • Xiaomi Watch S4 Sport
  • Xiaomi Watch S4
  • Xiaomi Watch S4 eSIM
  • Xiaomi Watch S4 eSIM
  • Xiaomi Watch S4 41 mm

Bunların dışında Xiaomi, toplam 26 cihazın 2025 sonuna kadar alacağını doğruladı. Şirket Ocak 2026 sonuna kadar ise güncellemeyi daha fazla ürününe genişletmeyi planlıyor.

Sosyal medyada 'AI Slop' tehlikesi büyüyor: Gerçek ile sahteyi birbirinden ayırmak çok zorlaştı
NASA tarihi keşfi duyurdu: "Sayıları artık 6 bine ulaştı"
ETİKETLER
#xiaomi
#güncelleme
#Android 16
#Hyperos 3
#Beta Programı
#Cihazlar
#Teknoloji
