Xiaomi kararlı HyperOS 3 güncellemesini alacak ilk 24 cihazı duyurdu

İstanbul
Xiaomi yeni Android 16 tabanlı HyperOS 3 arayüzünü resmi olarak tanıttıktan hemen sonra Çin'de HyperOS 3 Beta programını başlattığını duyurdu. Şirketin yakın zamanda açıkladığına göre, uygun cihazlara sahip küresel kullanıcılar artık test yazılımına erişebiliyor.
Stabil sürümle ilgili olarak Xiaomi Android 16 güncellemesini alacak ilk cihazları duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Çin'de toplam 24 Xiaomi telefonu Ekim 2025 sonuna kadar HyperOS 3 güncellemesini alacak. İşte merakla beklenen o liste.
Bunların dışında Xiaomi, toplam 26 cihazın 2025 sonuna kadar güncelleme alacağını doğruladı. Şirket Ocak 2026 sonuna kadar ise güncellemeyi daha fazla ürününe genişletmeyi planlıyor.