NASA tarihi keşfi duyurdu: "Sayıları artık 6 bine ulaştı"

Güneş sistemi dışındaki gezegenlerin keşfine başlanmasının üzerinden yaklaşık 30 yıl geçtikten sonra, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) keşfettiği ötegezegen sayısının 6 bine ulaştığını açıkladı. Sadece üç yıl önce bu sayı 5 bindi. Teorik olarak keşfedilmeyi bekleyen milyarlarca gezegen daha olduğu biliniyor.

NASA tarafından yayınlanan bir videoda, "Hayal gücümüzün ötesindeki dünyaları keşfetmeye başladığımız büyük bir döneme giriyoruz. Yaşamı destekleyebilecek gezegenler aramak, kozmik komşularımızı bulmak ve evrende hâlâ keşfedilmeyi bekleyen dünyalar olduğunu kendimize hatırlatmak için."

İLK ÖTEGEZEGEN NE ZAMAN KEŞFEDİLDİ?

NASA, keşif haberini bilim insanlarının Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde dönen ilk ötegezegeni doğrulamasının yıl dönümüne oldukça yakın bir tarihte (17 Eylül) duyurdu. Söz konusu gezegen, 51 Pegasi b.

6 Ekim 1995'te astronomlar Michel Mayor ve Didier Queloz tarafından bulunan 51 Pegasi b, Jüpiter'in 0,64 katı kütleye sahip bir gaz devi olup yaklaşık 50 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Aslında ilk ötegezegen keşfi 1992 yılında gerçekleşmişti, ancak bu cisim dönen bir nötron yıldızının etrafındaydı. 51 Pegasi b tanımlanan ilk "normal" ötegezegen olarak kabul ediliyor.

8 BİNDEN FAZLA GEZEGEN ONAY BEKLİYOR

Öte yandan belirtmek gerekiyor ki NASA, onaylı gezegenlerin dünya çapındaki bilim insanları tarafından listeye aşamalı olarak eklendiğini, bu nedenle hiçbir gezegenin resmen "6 bininci" giriş olarak kabul edilmediğini belirtti. Şu anda onaylanmayı bekleyen 8 binden fazla aday gezegen olduğunu da ekledi.

Halihazırda NASA'nın listesinde teknik olarak 6.007 ötegezegen var. Kurumun öne çıkardığı yeni keşif ise uzun isimli KMT-2023-BLG-1896L b; yaklaşık 16,35 Dünya kütlesinde, Neptün benzeri bir dünya. Ötegezegenlerin büyük çoğunluğu NASA’ya ait teleskoplarla bulunuyor. TESS (Geçiş Halindeki Ötegezegen Araştırma Uydusu) bugüne kadar 693, artık emekliye ayrılmış Kepler Uzay Teleskobu ise 2 bin 600'den fazla keşfe imza attı.

NASA'nın ötegezegenleri arasında 700 karasal gezegen ve en ilginç olanı, türü henüz belirlenememiş 7 dünya da yer alıyor.