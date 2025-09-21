Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

NASA tarihi keşfi duyurdu: "Sayıları artık 6 bine ulaştı"

NASA’nın keşfettiği ötegezegen sayısı 6 bini aştı. Ayrıca ilk keşfin üzerinden yaklaşık 30 yıl geçti, hâlâ 8 binden fazla aday gezegen onay bekliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.09.2025
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
saat ikonu 09:50

Güneş sistemi dışındaki gezegenlerin keşfine başlanmasının üzerinden yaklaşık 30 yıl geçtikten sonra, ABD Havacılık ve Ajansı () keşfettiği ötegezegen sayısının 6 bine ulaştığını açıkladı. Sadece üç yıl önce bu sayı 5 bindi. Teorik olarak keşfedilmeyi bekleyen milyarlarca gezegen daha olduğu biliniyor.

NASA tarafından yayınlanan bir videoda, "Hayal gücümüzün ötesindeki dünyaları keşfetmeye başladığımız büyük bir döneme giriyoruz. Yaşamı destekleyebilecek gezegenler aramak, kozmik komşularımızı bulmak ve evrende hâlâ keşfedilmeyi bekleyen dünyalar olduğunu kendimize hatırlatmak için."

NASA tarihi keşfi duyurdu: "Sayıları artık 6 bine ulaştı"

İLK ÖTEGEZEGEN NE ZAMAN KEŞFEDİLDİ?

NASA, keşif haberini bilim insanlarının Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde dönen ilk ötegezegeni doğrulamasının yıl dönümüne oldukça yakın bir tarihte (17 Eylül) duyurdu. Söz konusu gezegen, 51 Pegasi b.

6 Ekim 1995'te astronomlar Michel Mayor ve Didier Queloz tarafından bulunan 51 Pegasi b, Jüpiter'in 0,64 katı kütleye sahip bir gaz devi olup yaklaşık 50 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Aslında ilk ötegezegen keşfi 1992 yılında gerçekleşmişti, ancak bu cisim dönen bir nötron yıldızının etrafındaydı. 51 Pegasi b tanımlanan ilk "normal" ötegezegen olarak kabul ediliyor.

NASA tarihi keşfi duyurdu: "Sayıları artık 6 bine ulaştı"

8 BİNDEN FAZLA GEZEGEN ONAY BEKLİYOR

Öte yandan belirtmek gerekiyor ki NASA, onaylı gezegenlerin çapındaki bilim insanları tarafından listeye aşamalı olarak eklendiğini, bu nedenle hiçbir gezegenin resmen "6 bininci" giriş olarak kabul edilmediğini belirtti. Şu anda onaylanmayı bekleyen 8 binden fazla aday gezegen olduğunu da ekledi.

Halihazırda NASA'nın listesinde teknik olarak 6.007 ötegezegen var. Kurumun öne çıkardığı yeni keşif ise uzun isimli KMT-2023-BLG-1896L b; yaklaşık 16,35 Dünya kütlesinde, Neptün benzeri bir dünya. Ötegezegenlerin büyük çoğunluğu NASA’ya ait teleskoplarla bulunuyor. TESS (Geçiş Halindeki Ötegezegen Araştırma Uydusu) bugüne kadar 693, artık emekliye ayrılmış Kepler Uzay Teleskobu ise 2 bin 600'den fazla keşfe imza attı.

NASA tarihi keşfi duyurdu: "Sayıları artık 6 bine ulaştı"

NASA'nın ötegezegenleri arasında 700 karasal gezegen ve en ilginç olanı, türü henüz belirlenememiş 7 dünya da yer alıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
iPhone 17 Türkiye'de satışa çıktı ama mağaza önleri boş kaldı
Google, yayın devleriyle masada: Yapay zekâ için telif ödeyecek
ETİKETLER
#Dünya
#uzay
#nasa
#Astronomi
#Ötergezegen
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.