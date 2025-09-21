Sosyal medyada 'AI Slop' tehlikesi büyüyor: Gerçek ile sahteyi birbirinden ayırmak çok zorlaştı

Sosyal medyada karşılaşılan her görsel ya da video gerçeği yansıtmayabilir. Fotoğraf ile bilgisayar grafikleri arasındaki sınırların silikleştiği dönemde kullanıcıların karşısına sık sık yapay zekayla üretilmiş içerikler çıkıyor. Sel felaketinde köpeğini kucaklayan küçük kız fotoğrafı veya havalimanında elinde biletle bekleyen kanguru videosu, en çarpıcı örnekler olarak hafızalara kazındı.

Uzmanlar bu tür içerikleri "AI slop" olarak tanımlıyor. Türkçeye "yapay zeka taşması" şeklinde çevrilen kavram, düşük ya da orta kalite fotoğraf, video, metin ve ses kayıtlarının kolay ve ucuz biçimde yapay zeka ile üretilmesini ifade ediyor. Sorun şu ki; paylaşımlar çoğu zaman üzerinde "sahte" ibaresi taşımadan dolaşıma giriyor ve kullanıcılar için gerçeği sahteden ayırmak giderek zorlaşıyor.

YOUTUBE 'AI SLOP' İLE DOLUP TAŞTI

Sadece sosyal medya değil, çevrim içi yayın yapan platformlar da aynı tehlikeyle karşı karşıya. The Guardian'ın haberine göre, YouTube'daki en hızlı büyüyen kanallardan bazıları tamamen yapay zeka ile hazırlanmış kurgular üzerine kurulu. Temmuz 2025'te yayınlanan analize göre, bu kanalların bir kısmında "zombi futbolu" ya da "kedi pembe dizileri" gibi gerçek dışı içerikler öne çıkıyor.

YZ ile içerik üretmenin kolaylığı, insanların yayınlara da düşük kaliteli makaleler göndermesine yol açıyor. Örneğin insanlardan gelen makaleleri yayımlayan ve katkı sağlayanlara ödeme yapan bilim kurgu dergisi Clarkesworld, 2024 yılında yapay zeka ürünü yazılarla dolup taştığı için yeni başvuruları durdurmuştu.

Wikipedia da benzer şekilde zorluk yaşıyor. Topluluk denetimine dayanan sistem, yapay zeka tarafından üretilen düşük kaliteli içeriklerin artışıyla mücadele ediyor. Uzmanlara göre sorun çözülemezse, milyonlarca insanın başvurduğu en önemli bilgi kaynaklarından biri zarar görebilir.

SİYASETTE BİLE KULLANILIYOR

ABD’de Hurricane Helene kasırgası sırasında, eski Başkan Joe Biden’ın kriz yönetimini eleştirmek isteyen bazı gruplar, yapay zeka ile üretilmiş "köpeğine sarılmış çocuk" fotoğrafını kanıt gibi öne sürmüştü. İçeriğin sahte olduğu açıkça belli olsa bile yüzeysel bir bakışla inanan insanları yanıltmaya yetti.

TEK SORUN YANLIŞ BİLGİ ÜRETİLMESİ DEĞİL

Yapay zeka taşmasının tek sonucu bilgi kirliliği değil. Aynı zamanda sanatçıların ve içerik üreticilerinin gelir kaybına da neden oluyor. Çünkü algoritmalar düşük kaliteli yapay zeka içeriklerini gerçek üretimlerden ayırmadan öne çıkarabiliyor. Bu da daha önce içeriklerinden geçimini sağlayan pek çok kişinin "ekmeğinden olması" anlamına geliyor.

Uzmanlar, kullanıcıların daha dikkatli olmasını ve gördükleri şüpheli içerikleri rapor etmelerini öneriyor. Bazı platformlarda içeriklere “topluluk notu” eklenerek bağlam sağlanabiliyor.