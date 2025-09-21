Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Sosyal medyada 'AI Slop' tehlikesi büyüyor: Gerçek ile sahteyi birbirinden ayırmak çok zorlaştı

Sosyal medya ve çevrim içi platformlarda yapay zeka ile üretilen düşük kaliteli içerikler hızla çoğalıyor. 'AI Slop' olarak adlandırılan sahte fotoğraf, video ve metinler, kullanıcıları yanıltıyor, sanatçıların gelirini tehdit ediyor ve bilgi kirliliğini artırıyor. Peki AI slop tehlikesine karşı ne yapılmalı?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.09.2025
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
saat ikonu 10:53

Sosyal medyada karşılaşılan her görsel ya da video gerçeği yansıtmayabilir. Fotoğraf ile bilgisayar grafikleri arasındaki sınırların silikleştiği dönemde kullanıcıların karşısına sık sık yapay zekayla üretilmiş içerikler çıkıyor. Sel felaketinde köpeğini kucaklayan küçük kız fotoğrafı veya havalimanında elinde biletle bekleyen kanguru videosu, en çarpıcı örnekler olarak hafızalara kazındı.

Uzmanlar bu tür içerikleri "AI slop" olarak tanımlıyor. Türkçeye " taşması" şeklinde çevrilen kavram, düşük ya da orta kalite fotoğraf, video, metin ve ses kayıtlarının kolay ve ucuz biçimde yapay zeka ile üretilmesini ifade ediyor. Sorun şu ki; paylaşımlar çoğu zaman üzerinde "sahte" ibaresi taşımadan dolaşıma giriyor ve kullanıcılar için gerçeği sahteden ayırmak giderek zorlaşıyor.

Sosyal medyada 'AI Slop' tehlikesi büyüyor: Gerçek ile sahteyi birbirinden ayırmak çok zorlaştı

YOUTUBE 'AI SLOP' İLE DOLUP TAŞTI

Sadece sosyal medya değil, çevrim içi yayın yapan platformlar da aynı tehlikeyle karşı karşıya. The Guardian'ın haberine göre, YouTube'daki en hızlı büyüyen kanallardan bazıları tamamen yapay zeka ile hazırlanmış kurgular üzerine kurulu. Temmuz 2025'te yayınlanan analize göre, bu kanalların bir kısmında "zombi futbolu" ya da "kedi pembe dizileri" gibi gerçek dışı içerikler öne çıkıyor.

YZ ile içerik üretmenin kolaylığı, insanların yayınlara da düşük kaliteli makaleler göndermesine yol açıyor. Örneğin insanlardan gelen makaleleri yayımlayan ve katkı sağlayanlara ödeme yapan bilim kurgu dergisi Clarkesworld, 2024 yılında yapay zeka ürünü yazılarla dolup taştığı için yeni başvuruları durdurmuştu.

Wikipedia da benzer şekilde zorluk yaşıyor. Topluluk denetimine dayanan sistem, yapay zeka tarafından üretilen düşük kaliteli içeriklerin artışıyla mücadele ediyor. Uzmanlara göre sorun çözülemezse, milyonlarca insanın başvurduğu en önemli bilgi kaynaklarından biri zarar görebilir.

Sosyal medyada 'AI Slop' tehlikesi büyüyor: Gerçek ile sahteyi birbirinden ayırmak çok zorlaştı

SİYASETTE BİLE KULLANILIYOR

ABD’de Hurricane Helene kasırgası sırasında, eski Başkan Joe Biden’ın kriz yönetimini eleştirmek isteyen bazı gruplar, yapay zeka ile üretilmiş "köpeğine sarılmış çocuk" fotoğrafını kanıt gibi öne sürmüştü. İçeriğin sahte olduğu açıkça belli olsa bile yüzeysel bir bakışla inanan insanları yanıltmaya yetti.

Sosyal medyada 'AI Slop' tehlikesi büyüyor: Gerçek ile sahteyi birbirinden ayırmak çok zorlaştı

TEK SORUN YANLIŞ BİLGİ ÜRETİLMESİ DEĞİL

Yapay zeka taşmasının tek sonucu bilgi kirliliği değil. Aynı zamanda sanatçıların ve içerik üreticilerinin gelir kaybına da neden oluyor. Çünkü algoritmalar düşük kaliteli yapay zeka içeriklerini gerçek üretimlerden ayırmadan öne çıkarabiliyor. Bu da daha önce içeriklerinden geçimini sağlayan pek çok kişinin "ekmeğinden olması" anlamına geliyor.

Uzmanlar, kullanıcıların daha dikkatli olmasını ve gördükleri şüpheli içerikleri rapor etmelerini öneriyor. Bazı platformlarda içeriklere “topluluk notu” eklenerek bağlam sağlanabiliyor.

Sosyal medyada 'AI Slop' tehlikesi büyüyor: Gerçek ile sahteyi birbirinden ayırmak çok zorlaştı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yapay zeka videolarına kandı, tüm birikimini kaptırdı!
Dünyanın ilk yapay zeka bakanı milletvekillerine seslendi! Tarihi anlar
ETİKETLER
#yapay zeka
#yanlış bilgi
#Ai Slop
#Sahte Haber
#Bilgi Kirliliği
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.