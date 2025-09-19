Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Dünyanın ilk yapay zeka bakanı milletvekillerine seslendi! Tarihi anlar

Arnavutluk'ta yapay zeka destekli sanal bakan Diella, ilk kez milletvekilleri önünde konuşma yaptı. Diella, insanların yerini almak için değil, onlara yardımcı olmak için görevde olduğunu belirtti.

Murat Makas
19.09.2025
19.09.2025
Arnavutluk parlamentosu ülke tarihine geçecek bir olaya sahne oldu. Başbakan Edi Rama tarafından geçen hafta atanan destekli sanal Diella ilk kez milletvekillerinin karşısına çıkarak göreve başlama konuşması yaptı.

ABC News'in haberine göre, geleneksel Arnavut kıyafetiyle ekrana yansıtılan Diella, "İnsanların yerini almak için değil, onlara yardımcı olmak için buradayım" sözleriyle kürsüye damgasını vurdu.

Dünyanın ilk yapay zeka bakanı milletvekillerine seslendi! Tarihi anlar

"ANAYASAYI İNSANLARIN KARARLARI TEHDİT EDİYOR"

İsmi Arnavutçada güneş anlamına gelen Diella, konuşmasında bazılarının kendisini insan olmadığı için anayasaya aykırı diye nitelendirdiğini belirterek, "Oysa anayasaları tehdit eden, makineler değil, iktidar sahiplerinin insanlık dışı kararlarıdır" diye konuştu.

Geçen hafta Edi Rama, kamu ihalelerine ilişkin tüm kararların yapay zekaya emanet edileceğini ve bu sayede ihalelerin "yüzde 100 yolsuzluktan arındırılacağını ve ihale prosedürüne sunulan tüm kamu fonlarının tamamen şeffaf olacağını" belirtmişti.

Diella, vatandaşlara e- platformunda yardımcı olmak amacıyla yapay zeka destekli bir sanal asistan olarak ocak ayında kullanıma sunuldu.

Arnavutluk halihazırda Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün endeksinde 180 ülke arasında 80. sırada yer alıyor. Başkent Tiran'ın belediye başkanı, kamu ihalelerinin verilmesinde yolsuzluk ve kara para aklama şüphesiyle aylardır tutuklu yargılanıyor.

Dünyanın ilk yapay zeka bakanı milletvekillerine seslendi! Tarihi anlar

MUHALEFETTEN SERT ELEŞTİRİ

Ancak yapay zeka bakan, muhalefeti öfkelendirdi. Muhalefet lideri ve eski başbakan Sali Berisha, "Amaç sadece dikkat çekmekten başka bir şey değil. Diella ile yolsuzluğu engelleyemezsiniz. Onu kim kontrol edecek? Diella anayasaya aykırı ve Demokrat Parti bu konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak" dedi.

Yapay zeka anayasal kaygılara da cevap vererek yasanın "ayrım gözetmeksizin görevler, sorumluluklar ve şeffaflıktan bahsettiğini" vurguladı. "Sizi temin ederim, bu değerleri herhangi bir insan meslektaşım kadar titizlikle benimsiyorum. Hatta belki daha da fazla" dedi.

Dünyanın ilk yapay zeka bakanı milletvekillerine seslendi! Tarihi anlar

Yolsuzlukla mücadele, Arnavutluk'un Avrupa Birliği’ne katılma hedefinin bir parçası. Başbakan Edi Rama, 2,8 milyon nüfuslu Balkan ülkesini 2030 yılına kadar AB'ye üye yapmayı hedefliyor.

ETİKETLER
#Teknoloji
#yapay zeka
#yolsuzluk
#Arnavutluk
#demokrasi
#bakan
#Siyasi
#Teknoloji
