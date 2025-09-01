Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Xiaomi Türkiye'de de satılan popüler powerbank modelini geri toplatıyor: Yangın tehlikesi uyarısı

Xiaomi, 2024 Ağustos-Eylül aylarında üretilen entegre kablolu 20 bin mAh'lik powerbank modelinde yangın riski olduğunu açıkladı. İşte tüm detaylar...

Xiaomi Türkiye'de de satılan popüler powerbank modelini geri toplatıyor: Yangın tehlikesi uyarısı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 09:39

'nin sıkça tercih edilen ve Türkiye'de de satılan 20 bin mAh kapasiteli ve entegre kablolu powerbank modeli, beklenmedik bir durumla gündeme geldi. Şirket belirli bir üretim serisindeki ürünlerin taşıdığını açıklayarak geri toplama kararı aldı.

Xiaomi yaptığı resmi açıklamada, Ağustos 2024 ile Eylül 2024 tarihleri arasında üretilen az miktardaki Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integradet Cable) modelinde sorun tespit edildiğini belirtti. Şirket, sorunun "tedarikçilerden alınan belirli hammaddelerdeki sorunlardan" kaynaklandığını söyledi.

Xiaomi Türkiye'de de satılan popüler powerbank modelini geri toplatıyor: Yangın tehlikesi uyarısı

'YANGIN TEHLİKESİNE YOL AÇABİLİYOR' UYARISI

Açıklamaya göre ilgili powerbank modelleri belirli kullanım senaryolarında arızalar yaşatabiliyor, pilin aşırı ısınmasına ve potansiyel bir yangın tehlikesine yol açabiliyor.

Xiaomi Türkiye'de de satılan popüler powerbank modelini geri toplatıyor: Yangın tehlikesi uyarısı

Xiaomi, bilinen vaka sayısının az olduğunu vurgulasa da, yüksek ürün kalitesi standartlarını korumak için etkilenen tüm ürünlerin geri toplatılmasına karar verdi. "Bu durumun neden olabileceği her türlü rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür dileriz" açıklamasında bulundu.

Powerbank cihazına sahip olan kullanıcıların, geri toplama programına dahil olup olmadığını kontrol etmeniz büyük önem taşıyor. Kontrol işlemini Xiaomi'nin resmi web sitesi üzerinden, ürünün seri numarasını girerek kolayca yapabilirsiniz.

