Xiaomi Türkiye'de de satılan popüler powerbank modelini geri toplatıyor: Yangın tehlikesi uyarısı

Xiaomi'nin sıkça tercih edilen ve Türkiye'de de satılan 20 bin mAh kapasiteli ve entegre kablolu powerbank modeli, beklenmedik bir durumla gündeme geldi. Şirket belirli bir üretim serisindeki ürünlerin yangın riski taşıdığını açıklayarak geri toplama kararı aldı.

Xiaomi yaptığı resmi açıklamada, Ağustos 2024 ile Eylül 2024 tarihleri arasında üretilen az miktardaki Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integradet Cable) modelinde sorun tespit edildiğini belirtti. Şirket, sorunun "tedarikçilerden alınan belirli hammaddelerdeki sorunlardan" kaynaklandığını söyledi.

'YANGIN TEHLİKESİNE YOL AÇABİLİYOR' UYARISI

Açıklamaya göre ilgili powerbank modelleri belirli kullanım senaryolarında arızalar yaşatabiliyor, pilin aşırı ısınmasına ve potansiyel bir yangın tehlikesine yol açabiliyor.

Xiaomi, bilinen vaka sayısının az olduğunu vurgulasa da, yüksek ürün kalitesi standartlarını korumak için etkilenen tüm ürünlerin geri toplatılmasına karar verdi. "Bu durumun neden olabileceği her türlü rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür dileriz" açıklamasında bulundu.

Powerbank cihazına sahip olan kullanıcıların, geri toplama programına dahil olup olmadığını kontrol etmeniz büyük önem taşıyor. Kontrol işlemini Xiaomi'nin resmi web sitesi üzerinden, ürünün seri numarasını girerek kolayca yapabilirsiniz.