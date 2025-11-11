Menü Kapat
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Yapay zeka destekli aşçı devrede: Saatte 120 yemek pişiriyor

Alman süpermarket zinciri REWE, Düsseldorf'ta ilginç bir konsepti hayata geçirdi. Hiçbir insan müdahalesi olmadan yapay zeka ile çalışan tam otonom bir mutfak, taze yemekleri anında hazırlayıp servis ediyor.

Murat Makas
11.11.2025
09:46
11.11.2025
09:54

Yapay zeka (YZ) teknolojisi, mutfaklara da girerek gıda sektöründe yeni bir sayfa açıyor. Münih merkezli şirketi Circus SE, geliştirdiği CA-1 Series 4 sistemini, REWE Region West'in Düsseldorf'taki yeni "Fresh & Smart" konsept mağazasında hizmete sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre söz konusu entegrasyon, otonom tabanlı yemek pişirme robotlarının bir içine yerleştirildiği dünyadaki ilk örnek olma özelliğini taşıyor.

Camla çevrili kompakt bir robotik mutfak olan CA-1, yemeğin hazırlık sürecini baştan sona tek başına yürütüyor. Malzemeleri toplama, pişirme, tabağa yerleştirme ve hatta temizlik dahil tüm işlemler, tescilli yapay zeka yazılım platformu tarafından yönetiliyor.

Yapay zeka destekli aşçı devrede: Saatte 120 yemek pişiriyor

BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE HAZIR YEMEK

Müşteriler, market içinden siparişlerini vererek, yemeklerin birkaç dakika içinde gözlerinin önünde canlı olarak hazırlanmasını izleyebiliyorlar. Fiyatları yaklaşık 6 eurodan başlayan yemekler, CA-1 tarafından sunuluyor.

Circus'a göre robotik mutfak sistemi, yorgunluk, mola veya personel ihtiyacı gibi sorunlar olmaksızın, saatte 120 adede kadar yemek hazırlama kapasitesine sahip.

CA-1 SERİSİ 4'ÜN GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERİ

Circus'un en son üretim modeli olan CA-1 Series 4, önceki prototiplere göre daha hafif ve hızlı tasarlandı. Mühendisler, sistemin yapısından yaklaşık 450 kilogram ağırlık azaltırken, manyetik olarak takılan modüler tutucular ekledi. İndüksiyon sistemi, tencereyi sadece gerekli noktalarda ısıtacak şekilde iyileştirildi.

TechEBlog sitesinin haberine göre, robotun karıştırma hızı, hazırlanan yemeğin türüne göre otomatik ayarlanıyor. Ayrıca yerleşik sensörler, malzemelerdeki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak algılama yeteneğine sahip.

Robot, iki yemek arasındaki süreçte kendi temizliğini de otomatik olarak yapıyor. Ticari bir bulaşık makinesi, donanımı otomatikman dezenfekte ediyor. Tüm işlemler şeffaf bir panelin arkasında gerçekleşiyor. Müşteriler ise robotik kolların malzemeleri alıp, karıştırıp, baharatlayıp tabağa koyuşunu izleyebiliyorlar.

