Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Yapay zekâ Ege'deki deprem fırtınasının sırrını çözdü

Santorini çevresinde kaydedilen 28 binden fazla depremin nedeni, yer altından yükselen devasa magma hareketi çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 11:25

Ege Denizi'nin kalbinde, 'nın çevresinde 2025'in başında adeta deprem fırtınası yaşanmıştı. Kayıtlara geçen 28 binden fazla sarsıntının ardındaki gerçek, Almanya'daki araştırmacıların yapay zekâ destekli çalışmasıyla gün yüzüne çıktı: Tam 300 milyon metreküplük magma, deniz tabanının derinliklerinden yukarı doğru ilerlemişti.

BİNLERCE DEPREMİ TETİKLEYEN MAGMA

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre magma, deniz tabanının yaklaşık 4 kilometre altına kadar yükseldi. Bu süreçte kayaları kırarak binlerce depreme yol açtı. Hatta bazı sarsıntılar 5 büyüklüğünü geçti.

Yapay zekâ Ege'deki deprem fırtınasının sırrını çözdü

SANTORİNİ İLE KOLUMBO ARASINDA GİZLİ BAĞ

Bilim insanları, bu hareketin sadece Santorini'yi değil, yakındaki Kolumbo sualtı yanardağını da etkilediğini belirledi. Araştırmaya göre iki arasında daha önce fark edilmeyen bir hidrolik bağlantı var. Bu bulgu, bölgedeki jeolojik ilişkileri yeniden düşünmeyi gerektiriyor.

Yapay zekâ Ege'deki deprem fırtınasının sırrını çözdü

YAPAY ZEKÂ VE DENİZ TABANI SENSÖRLERİ İŞ BAŞINDA

Helmholtz Jeobilim Merkezi (GFZ) ekibi, devasa sismik verileri incelemek için özel bir yapay zekâ sistemi geliştirdi. GEOMAR Okyanus Araştırmaları Merkezi ise Kolumbo krateri çevresine yerleştirilen sensörlerle hem sismik dalgaları hem de deniz tabanında 30 santimetreyi bulan çökmeleri kaydetti. Böylece magma akışının zamanı, yönü ve hızı şaşırtıcı bir doğrulukla izlendi.

Yapay zekâ Ege'deki deprem fırtınasının sırrını çözdü

"HALKIN GÜVENLİĞİ İÇİN KRİTİK"

Araştırmacılar, bu bulguların gelecekte olası volkanik hareketleri önceden tespit etmeye yardımcı olacağını vurguluyor. GEOMAR'dan Prof. Heidrun Kopp, "Elde ettiğimiz verileri düzenli olarak Yunan makamlarıyla paylaşıyoruz. Amacımız, yeni depremler olduğunda en hızlı ve doğru değerlendirmeyi yapmak" dedi.

Atina Üniversitesi'nden Prof. Paraskevi Nomikou ise "Böylesine aktif bir bölgede süreci anlamak, halkın güvenliği için hayati önem taşıyor" sözleriyle çalışmanın önemini vurguladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türk gençleri yaptı: Hava trafiği yönetimine yapay zeka çözümüyle dünya birincisi oldular
Dolandırıcıların yeni yöntemi 'yok artık' dedirtti: Yapay zeka ile sahte yangın ve kaza görüntüleri üretiyorlar
ETİKETLER
#deprem
#yapay zeka
#volkan
#Jeoloji
#Santorini Adası
#Magmanın Yükselmesi
#Kolumbo
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.