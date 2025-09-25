Yapay zekâ Ege'deki deprem fırtınasının sırrını çözdü

Ege Denizi'nin kalbinde, Santorini Adası'nın çevresinde 2025'in başında adeta deprem fırtınası yaşanmıştı. Kayıtlara geçen 28 binden fazla sarsıntının ardındaki gerçek, Almanya'daki araştırmacıların yapay zekâ destekli çalışmasıyla gün yüzüne çıktı: Tam 300 milyon metreküplük magma, deniz tabanının derinliklerinden yukarı doğru ilerlemişti.

BİNLERCE DEPREMİ TETİKLEYEN MAGMA

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre magma, deniz tabanının yaklaşık 4 kilometre altına kadar yükseldi. Bu süreçte kayaları kırarak binlerce depreme yol açtı. Hatta bazı sarsıntılar 5 büyüklüğünü geçti.

SANTORİNİ İLE KOLUMBO ARASINDA GİZLİ BAĞ

Bilim insanları, bu hareketin sadece Santorini'yi değil, yakındaki Kolumbo sualtı yanardağını da etkilediğini belirledi. Araştırmaya göre iki volkan arasında daha önce fark edilmeyen bir hidrolik bağlantı var. Bu bulgu, bölgedeki jeolojik ilişkileri yeniden düşünmeyi gerektiriyor.

YAPAY ZEKÂ VE DENİZ TABANI SENSÖRLERİ İŞ BAŞINDA

Helmholtz Jeobilim Merkezi (GFZ) ekibi, devasa sismik verileri incelemek için özel bir yapay zekâ sistemi geliştirdi. GEOMAR Okyanus Araştırmaları Merkezi ise Kolumbo krateri çevresine yerleştirilen sensörlerle hem sismik dalgaları hem de deniz tabanında 30 santimetreyi bulan çökmeleri kaydetti. Böylece magma akışının zamanı, yönü ve hızı şaşırtıcı bir doğrulukla izlendi.

"HALKIN GÜVENLİĞİ İÇİN KRİTİK"

Araştırmacılar, bu bulguların gelecekte olası volkanik hareketleri önceden tespit etmeye yardımcı olacağını vurguluyor. GEOMAR'dan Prof. Heidrun Kopp, "Elde ettiğimiz verileri düzenli olarak Yunan makamlarıyla paylaşıyoruz. Amacımız, yeni depremler olduğunda en hızlı ve doğru değerlendirmeyi yapmak" dedi.

Atina Üniversitesi'nden Prof. Paraskevi Nomikou ise "Böylesine aktif bir bölgede süreci anlamak, halkın güvenliği için hayati önem taşıyor" sözleriyle çalışmanın önemini vurguladı.