Yapay zeka ükütüyor! Ünlü şovmenin sesini gerçek zamanlı çevirip taklit etti

goGoogle, yeni Pixel 10 serisini resmi olarak duyurdu. Yeni telefonlar özellikle donanım açısından dikkat çekici özellikler sunuyor; örneğin Qi2 uyumlu entegre manyetik şarj cihazı “Pixelsnap” ve IP68 sertifikalı daha dayanıklı menteşe, katlanabilir modelin su ve toza karşı maksimum koruma sağlamasını mümkün kılıyor.

YAZILIM ÖNE ÇIKTI, AI ÖZELLİKLERİ ŞAŞIRTTI

Ancak etkinliğin asıl yıldızı yazılım oldu. Google, yapay zekâyla desteklenen yeni bir çeviri özelliği tanıttı. Bu özellik, konuşmanızı gerçek zamanlı olarak çevirmekle kalmıyor, aynı zamanda sesinizi neredeyse anında deepfake teknolojisiyle taklit ederek karşınızdaki kişinin kendi dilinde sizin sesinizle konuşuyormuş gibi hissetmesini sağlıyor. İşin ilginç yanı, bu sistem iki taraflı olarak çalışabiliyor; yani iki “deepfake sesli” kişi birbirleriyle konuşabiliyor.

JIMMY FALLON CANLI GÖSTERİDE ŞAŞIRDI

Google, bu yeteneğe olan güvenini göstermek için canlı bir demo gerçekleştirdi. Ünlü Amerikan sunucusu Jimmy Fallon’ın sesi, yapay zekâ tarafından İspanyolcaya çevrildi ve Fallon’un şaşkınlığı gözlerinden okunuyordu.

GEMINI NANO İLE GÜÇLENDİRİLDİ

AI çeviri yetenekleri, Gemini Nano modeli tarafından destekleniyor. Google, Gizmodo’ya verdiği bilgilerde, Nano modelinin ve çeviri işlevinin cihaz üzerindeki işlemciyle çalıştığını belirtti; yani konuşmalarınız ve aramalarınız buluta gönderilmiyor, tamamen cihaz içinde işleniyor.