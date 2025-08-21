Menü Kapat
TGRT Haber
30°
Teknoloji
Yapay zeka ükütüyor! Ünlü şovmenin sesini gerçek zamanlı çevirip taklit etti

Google, Made by Google etkinliğinde sadece konuşmayı gerçek zamanlı olarak çevirmekle kalmayan, aynı zamanda sesi "deepfake" teknolojisiyle taklit edebilen yeni bir özellik tanıttı.

goGoogle, yeni Pixel 10 serisini resmi olarak duyurdu. Yeni telefonlar özellikle donanım açısından dikkat çekici özellikler sunuyor; örneğin Qi2 uyumlu entegre manyetik şarj cihazı "Pixelsnap" ve IP68 sertifikalı daha dayanıklı menteşe, katlanabilir modelin su ve toza karşı maksimum koruma sağlamasını mümkün kılıyor.

Yapay zeka ükütüyor! Ünlü şovmenin sesini gerçek zamanlı çevirip taklit etti
YAZILIM ÖNE ÇIKTI, AI ÖZELLİKLERİ ŞAŞIRTTI

Ancak etkinliğin asıl yıldızı yazılım oldu. , yapay zekâyla desteklenen yeni bir özelliği tanıttı. Bu özellik, konuşmanızı gerçek zamanlı olarak çevirmekle kalmıyor, aynı zamanda sesinizi neredeyse anında teknolojisiyle taklit ederek karşınızdaki kişinin kendi dilinde sizin sesinizle konuşuyormuş gibi hissetmesini sağlıyor. İşin ilginç yanı, bu sistem iki taraflı olarak çalışabiliyor; yani iki “deepfake sesli” kişi birbirleriyle konuşabiliyor.

Yapay zeka ükütüyor! Ünlü şovmenin sesini gerçek zamanlı çevirip taklit etti

JIMMY FALLON CANLI GÖSTERİDE ŞAŞIRDI

Google, bu yeteneğe olan güvenini göstermek için canlı bir demo gerçekleştirdi. Ünlü Amerikan sunucusu Jimmy Fallon’ın sesi, yapay zekâ tarafından İspanyolcaya çevrildi ve Fallon’un şaşkınlığı gözlerinden okunuyordu.

Yapay zeka ükütüyor! Ünlü şovmenin sesini gerçek zamanlı çevirip taklit etti

GEMINI NANO İLE GÜÇLENDİRİLDİ

AI çeviri yetenekleri, Gemini Nano modeli tarafından destekleniyor. Google, Gizmodo’ya verdiği bilgilerde, Nano modelinin ve çeviri işlevinin cihaz üzerindeki işlemciyle çalıştığını belirtti; yani konuşmalarınız ve aramalarınız buluta gönderilmiyor, tamamen cihaz içinde işleniyor.

