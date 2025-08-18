Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Editor
Editor
 Merve Yaz

YouTube çöktü mü? Erişim sorunu yaşanıyor

Dünyanın en büyük çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformu YouTube'a erişimde çeşitli sorunlar yaşanıyor. Kullanıcılar, popüler video paylaşım sitesi Youtube'a erişim sağlayamıyor. Sorunun neden kaynaklandığı ve ne zaman çözüleceği araştırılıyor.

YouTube çöktü mü? Erişim sorunu yaşanıyor
Popüler video platformu 'a erişimde çeşitli sorunlar yaşanıyor. Kullanıcılar, siteye giriş yapamadıklarını ve sayfaların düzgün yüklenmediğini belirterek sosyal medya üzerinden yaşadıkları bu sorunu dile getiriyor.

YouTube çöktü mü? Erişim sorunu yaşanıyor

Youtube'a erişim sorunlarının nedeni henüz netleşmiş değil ve teknik bir problem, sunucu bağlantı hatası veya bakım çalışmaları gibi olası nedenler üzerinde duruluyor.

Konuya YouTube’dan henüz resmi bir açıklama gelmezken erişim sıkıntısının ne zaman sona ereceği ise belirsizliğinikoruyor.

YouTube çöktü mü? Erişim sorunu yaşanıyor

YOUTUBE NEDEN AÇILMIYOR?


Konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için, erişim kesintisinin ne zaman sona ereceği belirsizliğini koruyor. Platformun teknik ekiplerinin çözüm için çalışmalarını sürdürdüğü düşünülüyor.

YouTube çöktü mü? Erişim sorunu yaşanıyor

Güncellemeler için YouTube'un resmi sosyal medya hesaplarını ve diğer güvenilir kaynakları takip etmek, kullanıcılara güncel bilgilere ulaşmada fayda sağlayabilir.

