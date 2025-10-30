Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

YouTube, GTA 6 gibi oyunlara kısıtlama getirdi: O videolar artık yasak

YouTube, 17 Kasım 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni politikalarla oyun içeriklerinde kumar ve gerçekçi şiddet öğelerine kısıtlamalar getiriyor. Yeni kısıtlamalar GTA 6 gibi şiddet içeren oyunların videolarını doğrudan etkileyebilir.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 11:51

17 Kasım 2025'ten itibaren uygulamaya başlayacağı yeni politikalarla oyunculara ve içerik üreticilerine yeni kısıtlama getiriyor.

Özellikle oyun içi kozmetik eşyaları kapsayan yeni tanımı ve gerçekçi içeriklerine getirilen yaş kısıtlamaları, ve Mayıs 2026'da çıkması beklenen Grand Theft Auto 6 gibi popüler yapımların videolarını etkileyecek gibi görünüyor.

YouTube, GTA 6 gibi oyunlara kısıtlama getirdi: O videolar artık yasak

YENİ KUMAR TANIMI: OYUN İÇİ ÖĞELER KISITLANABİLİR

2005 yılında kurulan ve ertesi yıl Google tarafından satın alınan YouTube, video oyun içeriği için dünyanın en popüler platformlarından biri olarak biliniyor. 2025 yılının ikinci çeyreğinde 9.79 milyar doların üzerinde kazanç elde eden platform, oyun dünyası üzerindeki etkisini sürdürürken, yeni kurallarıyla tartışma başlatacak.

Yönergeler, içerik üreticilerinin işini zorlaştıracak üç temel değişiklik içeriyor. Değişikliklerden ikisi doğrudan oyun içeriğini ilgilendirirken, üçüncüsü yalnızca sosyal kumar içeriklerinin yaş sınırlamasına odaklanıyor.

YouTube, GTA 6 gibi oyunlara kısıtlama getirdi: O videolar artık yasak

En çarpıcı değişikliklerden biri, "online kumar içeriği" tanımının genişletilmesi oldu. Mevcut durumda platformda doğrudan bağlantısı yasaklanan kumar içeriği tanımına, artık "parasal değeri olan ek öğelerle yapılan online kumar" da dahil edilecek. Söz konusu tanım, oyun kaplamaları (skin) ve kozmetik eşyaları kapsıyor.

Özellikle Counter-Strike 2 gibi büyük bir skin pazarına sahip yapımların videoları yeni kurallardan etkilenebilir. Uygulamada yasağın ne kadar ileri gideceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

YouTube, GTA 6 gibi oyunlara kısıtlama getirdi: O videolar artık yasak

GERÇEKÇİ ŞİDDET İÇERİKLERİNE YAŞ SINIRLAMASI

İçerik üreticileri için muhtemelen daha da tartışmalı olacak diğer değişiklik, gerçekçi şiddete odaklanan oyun içerikleri ile ilgili. Yeni yönergelere göre, "işkence sahneleri" veya "toplu şiddet" içeren içerikler yaş kısıtlamasına tabi tutulabilecek.

Kısıtlama kararı verilirken, sahnelerin süresi, ne kadar öne çıktığı ve insan karakterlerin ne kadar gerçekçi olduğu gibi unsurlar dikkate alınacak. Yakında çıkacak gibi oyunların oynanış videolarının yeni kurallardan ciddi şekilde etkilenmesi bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İnternet fenomenlerine yeni kural: Diploması olmayana 'konuşma' yasağı!
GTA 6 büyük bir devrimle geliyor! RDR2'deki sistem entegre edilecek: Stratejik davranan kazanır
ETİKETLER
#şiddet
#counter-strike 2
#youtube
#kumar
#grand theft auto 6
#Oyuncak Makinesi
#Oyun Politikaları
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.