YouTube, GTA 6 gibi oyunlara kısıtlama getirdi: O videolar artık yasak

YouTube 17 Kasım 2025'ten itibaren uygulamaya başlayacağı yeni politikalarla oyunculara ve içerik üreticilerine yeni kısıtlama getiriyor.

Özellikle oyun içi kozmetik eşyaları kapsayan yeni kumar tanımı ve gerçekçi şiddet içeriklerine getirilen yaş kısıtlamaları, Counter-Strike 2 ve Mayıs 2026'da çıkması beklenen Grand Theft Auto 6 gibi popüler yapımların videolarını etkileyecek gibi görünüyor.

YENİ KUMAR TANIMI: OYUN İÇİ ÖĞELER KISITLANABİLİR

2005 yılında kurulan ve ertesi yıl Google tarafından satın alınan YouTube, video oyun içeriği için dünyanın en popüler platformlarından biri olarak biliniyor. 2025 yılının ikinci çeyreğinde 9.79 milyar doların üzerinde kazanç elde eden platform, oyun dünyası üzerindeki etkisini sürdürürken, yeni kurallarıyla tartışma başlatacak.

Yönergeler, içerik üreticilerinin işini zorlaştıracak üç temel değişiklik içeriyor. Değişikliklerden ikisi doğrudan oyun içeriğini ilgilendirirken, üçüncüsü yalnızca sosyal kumar içeriklerinin yaş sınırlamasına odaklanıyor.

En çarpıcı değişikliklerden biri, "online kumar içeriği" tanımının genişletilmesi oldu. Mevcut durumda platformda doğrudan bağlantısı yasaklanan kumar içeriği tanımına, artık "parasal değeri olan ek öğelerle yapılan online kumar" da dahil edilecek. Söz konusu tanım, oyun kaplamaları (skin) ve kozmetik eşyaları kapsıyor.

Özellikle Counter-Strike 2 gibi büyük bir skin pazarına sahip yapımların videoları yeni kurallardan etkilenebilir. Uygulamada yasağın ne kadar ileri gideceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

GERÇEKÇİ ŞİDDET İÇERİKLERİNE YAŞ SINIRLAMASI

İçerik üreticileri için muhtemelen daha da tartışmalı olacak diğer değişiklik, gerçekçi şiddete odaklanan oyun içerikleri ile ilgili. Yeni yönergelere göre, "işkence sahneleri" veya "toplu şiddet" içeren içerikler yaş kısıtlamasına tabi tutulabilecek.

Kısıtlama kararı verilirken, sahnelerin süresi, ne kadar öne çıktığı ve insan karakterlerin ne kadar gerçekçi olduğu gibi unsurlar dikkate alınacak. Yakında çıkacak Grand Theft Auto 6 gibi oyunların oynanış videolarının yeni kurallardan ciddi şekilde etkilenmesi bekleniyor.