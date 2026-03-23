Kaygan yolda virajı alamadı, 360 derece döndü! Faciadan dönülen o anlar kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesi Beydiğin Mahallesi'nde faciadan dönüldü! Bayram dönüşü Antalya istikametine seyir halindeki otomobil Demirkapı tüneli çıkışında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak kontrolden çıktı. Bir anda ıslak yolda kaymaya başlayan araç kendi etrafında 360 derece dönerek karşı şeride geçti. Yol kenarında bulunan şarampole devrilmekten son anda kurtulan aracın büyük tehlike atlattı. Aracın kontrolden çıktığı o anlarda karşı şeritten başka bir aracın gelmemesi muhtemel bir kazayı önledi. O anlar arkadan gelen başka bir otomobilin araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.