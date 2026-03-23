Boğazına şeker kaçtı, polis memuru Heimlich manevrasıyla hayata döndürdü! O anlar kamerada

Trafikte korkutan bir olay yaşandı! Ekrem Özpınar adlı sürücü, bayram ziyareti sonrası aracıyla E80 otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeyken torpidodan aldığı şekeri ağzına attı. O esnada şeker, Özpınar'ın boğazına kaçtı. Nefessiz kalan sürücü bir anda fenalaştı. Sürüşe devam eden Özpınar, bölgede uygulama yapan polis ekiplerini fark etti. Kornaya çalarak polis ekiplerinden yardım isteyen şoför, bir polis memurunun Heimlich manevrası ile hayata tutundu. Boğazından şekerin çıkmasıyla kurtulan Özpınar, rahat bir nefes aldı. O anlar sürücünün araç kamerasına yansıdı.