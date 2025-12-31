Patlayan su hattı dev buz kütlesi oluşturdu! Buzdan heykele benzeyen görüntü kamerada

Kategoriler
Ardahan merkeze bağlı Çimenkaya köyü ile Uzunova köyü arasında patlayan su hattından fışkıran su, hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesi nedeniyle donarak dev bir buz kütlesi oluşturdu. Ortaya çıkan görüntü, adeta buzdan bir heykeli andırırken vatandaşların da ilgisini çekti. Yetkililer, benzer olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.