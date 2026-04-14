Taşla camı kırdı, telefonları böyle çaldı! Ordu'da hırsızlık güvenlik kamerasında

Ordu'nun Ünye ilçesinde gece saatlerinde hırsızlık olayı meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kapalı iş yerinin çevresinde bir süre dolaştıktan sonra eline aldığı taşla vitrinin camını kırdı. Camı parçaladıktan sonra elini içeri uzatan zanlı, ulaşabildiği akıllı telefonları hızla alarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.