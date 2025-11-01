15 milyon TL'lik cipe çarpmak yerine tatlıcı dükkanına girdi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda; Emircan İ. İdaresindeki otomobil, tali yoldan çıkan 15 milyon TL'lik cipe çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı.

KAZA ANI KAMERADA

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bir tatlıcı dükkanın bahçesine daldı. O anlar kameraya yansırken, işletmede müşteri olmaması çevredekilere derin bir nefes aldırdı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü ise kontrol amaçlı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.