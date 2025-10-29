Menü Kapat
12°
1979 model aracını ‘Çiçek Abbas’ minibüsüne benzetti

Bir dönemin simgesi haline haline gelen ‘Çiçek Abbas’ filmindeki araç, Ordu'da yaşayan bir vatandaşın hobisi haline geldi. Kendi arabasını filmdeki araca benzetmek için çeşitli değişikliklere giden araç sahibi o günleri yaşatmak için aracını restore etti.

1979 model aracını 'Çiçek Abbas' minibüsüne benzetti
Ordu’nun yaşayan Emrah Göl, 1979 model minibüsünü ‘Çiçek Abbas’ filmindeki araca benzetti. Yeşilçam filmlerini çok seven Göl, bir süre önce satın aldığı aracını hayranı olduğunu 1982 yapımı Çiçek Abbas filmindeki meşhur kırmızı minibüse benzetmeye karar verdi. Filmden esinlenerek restore edilen 1979 model araç, Fatsa sokaklarında adeta geçmişe bir yolculuk yaşatırken, insanların da dikkatini çekiyor.

1979 model aracını 'Çiçek Abbas' minibüsüne benzetti

ÇİÇEK ABBAS FİLMİNDE OYNAMIŞ BİR ARAÇ

Aracı belirli bir oranda restore ederek filmdeki araca benzetmeye çalıştıklarını, yine de yapılacak olan işlemlerinin olduğunu söyleyen Emrah Göl, "Gören herkes o eski günlere gidiyor. Bilindiği gibi Çiçek Abbas filminde oynamış bir araç, o yüzden bu şekilde restore ettik ve o günleri yaşatmaya çalışıyoruz. Bu araba sadece bir araç değil, bir dönemin simgesi. Fatsa sokaklarında geçmişi yeniden yaşatmak istedik" dedi.

