1979 model aracını ‘Çiçek Abbas’ minibüsüne benzetti

Ordu’nun Fatsa yaşayan Emrah Göl, 1979 model minibüsünü ‘Çiçek Abbas’ filmindeki araca benzetti. Yeşilçam filmlerini çok seven Göl, bir süre önce satın aldığı aracını hayranı olduğunu 1982 yapımı Çiçek Abbas filmindeki meşhur kırmızı minibüse benzetmeye karar verdi. Filmden esinlenerek restore edilen 1979 model araç, Fatsa sokaklarında adeta geçmişe bir yolculuk yaşatırken, insanların da dikkatini çekiyor.

ÇİÇEK ABBAS FİLMİNDE OYNAMIŞ BİR ARAÇ

Aracı belirli bir oranda restore ederek filmdeki araca benzetmeye çalıştıklarını, yine de yapılacak olan işlemlerinin olduğunu söyleyen Emrah Göl, "Gören herkes o eski günlere gidiyor. Bilindiği gibi Çiçek Abbas filminde oynamış bir araç, o yüzden bu şekilde restore ettik ve o günleri yaşatmaya çalışıyoruz. Bu araba sadece bir araç değil, bir dönemin simgesi. Fatsa sokaklarında geçmişi yeniden yaşatmak istedik" dedi.