640 milyonluk dev vurgun! Sosyal medyada ava çıktılar, güvenli ödeme vaadiyle kandırdılar

Sosyal medyadan "güvenli ödeme yöntemi" vaadiyle çok sayıda kişiyi tuzağa düşüren dolandırıcıların yakalanması için 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 şüpheli tutuklanırken dolandırıcıların 641 milyon TL'lik vurgun yaptığı tespit edildi.

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte sosyal medya hesapları üzerinden "güvenli ödeme yöntemi" vaadiyle vatandaşları dolandıran şüphelilerin peşine düştü. Dolandırıcıların yakalanması için kapsamlı bir çalışma yürüten ekipler, şüphelilerin ikinci el eşya alım satımı yapan vatandaşları hedef alarak "nitelikli " suçunu sistematik şekilde işlediklerini tespit etti.

640 milyonluk dev vurgun! Sosyal medyada ava çıktılar, güvenli ödeme vaadiyle kandırdılar

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyonun düğmesine basan ekipler, Diyarbakır merkezli olmak üzere Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Muğla, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

640 milyonluk dev vurgun! Sosyal medyada ava çıktılar, güvenli ödeme vaadiyle kandırdılar

641 MİLYONLUK DEV VURGUN

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin Mali Suçları Araştırma Kurulu () işlem hacim tutarının 641 milyon TL olduğu belirlenirken, tüm banka ve kredi kuruluşu hesaplarına el konuldu.

640 milyonluk dev vurgun! Sosyal medyada ava çıktılar, güvenli ödeme vaadiyle kandırdılar

Yapılan adli işlemler sonucunda 28 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli serbest bırakılırken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

