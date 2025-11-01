640 milyonluk dev vurgun! Sosyal medyada ava çıktılar, güvenli ödeme vaadiyle kandırdılar

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte sosyal medya hesapları üzerinden "güvenli ödeme yöntemi" vaadiyle vatandaşları dolandıran şüphelilerin peşine düştü. Dolandırıcıların yakalanması için kapsamlı bir çalışma yürüten ekipler, şüphelilerin ikinci el eşya alım satımı yapan vatandaşları hedef alarak "nitelikli dolandırıcılık" suçunu sistematik şekilde işlediklerini tespit etti.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyonun düğmesine basan ekipler, Diyarbakır merkezli olmak üzere Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Muğla, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

641 MİLYONLUK DEV VURGUN

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) işlem hacim tutarının 641 milyon TL olduğu belirlenirken, tüm banka ve kredi kuruluşu hesaplarına el konuldu.

Yapılan adli işlemler sonucunda 28 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli serbest bırakılırken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.