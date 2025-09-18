Kadın kılığındaki baba oğul ekipleri şoke etti! Herkes bu görüntüleri konuşuyor

İstanbul
Samsun'da jandarma ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik operasyonun düğmesine bastı. Gerçekleşen operasyondan gelen görüntüler şaşkına çevirdi.
Fındık bahçesine yapılan baskında 52 yaşındaki İ.S. ve 24 yaşındaki oğlu D.S. kadın kıyafetleriyle yakalandı.
Fındık bahçesinde ekili halde 495 kök kenevir bitkisi bulunan şüphelilerin ikametlerinde de 57 kilo 955 gram kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız kurusıkı tabanca, 28 av tüfeği kartuşu, hassas terazi ile el kantarı ele geçirildi.
Şüpheliler, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.