Uyuşturucu baskını polis kamerasında! O anlar saniye saniye kaydedildi

Afyonkarahisar'da aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bir eve baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada bir bavul içerisinde poşet ve kutuya konulmuş halde 6 bin 731 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda K.G. ve Y.G., isimli şahıslar gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, gerçekleştirilen baskın anı ise polis kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.