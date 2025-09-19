Menü Kapat
Yaşam
Adıyaman'da feci kaza: Ters şeritte facia, 1 ölü, 1 ağır, 2 kişi yaralı

Adıyaman’da ters şeride giren otomobil çimento tankeriyle çarpıştı, şarampole yuvarlandı. 18 yaşındaki Abdülhamit Tabak hayatını kaybetti, 1’i ağır 2 kişi ise yaralandı.

Adıyaman'da feci kaza: Ters şeritte facia, 1 ölü, 1 ağır, 2 kişi yaralı
’da ters şeride giren otomobilin çimento tankeriyle çarpışması sonucu yaşanan yürekleri dağladı. 18 yaşındaki genç olay yerinde can verirken, 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da feci kaza: Ters şeritte facia, 1 ölü, 1 ağır, 2 kişi yaralı

Kaza, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 02 AEZ 800 plakalı otomobil, ters şeride girerek S.D.’nin kullandığı 27 BBD 342 plakalı çimento tankeriyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobilde bulunan Abdülhamit Tabak (18) olay yerinde hayatını kaybetti, Müslüm P. ve Furkan K. ise yaralandı.

Adıyaman'da feci kaza: Ters şeritte facia, 1 ölü, 1 ağır, 2 kişi yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Müslüm P.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Abdülhamit Tabak’ın cenazesi ise hastane morguna götürüldü. Ekipler, kazanın nedenlerini belirlemek için soruşturma başlattı.

