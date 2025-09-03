Ağrı'da 14 yaşındaki çocuk kayıplara karıştı! Arama çalışmaları barajda son buldu

Ağrı'da 1 Eylül Pazartesi gününden beri haber alınamayan 14 yaşındaki Yunus Kerici'nin cansız bedeni, Yazıcı Barajı'nda ekipler tarafından bulundu. Çocuğun en son merada hayvanları otlattığı, hayvanların eve geri döndüğü ve atının tamamen ıslak olduğu üzerine İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Ekiplerin barajda yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Yunus Kerici'nin cansız bedenine ulaşıldı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Küçük evladımızın vefatı nedeniyle derin üzüntü duymaktayız; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.