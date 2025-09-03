Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Ağrı'da 14 yaşındaki çocuk kayıplara karıştı! Arama çalışmaları barajda son buldu

Ağrı'da yaşayan 14 yaşındaki çocuk kayıplara karıştı. En son merada hayvanları otlattığı bilinen çocuk, eve yalnız dönen atının sırılsıklam bulunmasıyla, akıllara barajda olabileceğini getirdi. 1 Eylül'den beri arama çalışmaları süren çocuğun cansız bedeni Yazıcı Barajı'nda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ağrı'da 14 yaşındaki çocuk kayıplara karıştı! Arama çalışmaları barajda son buldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 12:00

'da 1 Eylül Pazartesi gününden beri haber alınamayan 14 yaşındaki Yunus Kerici'nin cansız bedeni, Yazıcı Barajı'nda ekipler tarafından bulundu. Çocuğun en son merada hayvanları otlattığı, hayvanların eve geri döndüğü ve atının tamamen ıslak olduğu üzerine İl Komutanlığı, ve ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Ekiplerin barajda yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Yunus Kerici'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Ağrı'da 14 yaşındaki çocuk kayıplara karıştı! Arama çalışmaları barajda son buldu

AÇIKLAMA YAPILDI

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Küçük evladımızın vefatı nedeniyle derin üzüntü duymaktayız; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ağrı'da 14 yaşındaki çocuk kayıplara karıştı! Arama çalışmaları barajda son buldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı! Görenler hayret etti
ETİKETLER
#arama kurtarma
#afad
#jandarma
#kayıp
#kayıp çocuk
#Umke
#Baraj Doluluk Oranı
#Ağrı
#Yunus Kerici
#Yunus Kerici
#Yazıcı Barajı
#Çocuğun Ölüm Haberi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.