Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı! Görenler hayret etti

İstanbul
İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı.
Barajda su seviyesinin düşmesiyle birlikte, baraj yapımından önce kullanılan eski İzmir-Çeşme kara yolu suların çekildiği alanda yeniden görünür hale geldi.
Yürüyerek karşıya geçmenin mümkün olduğu yol, dronla görüntülendi.
Eski İzmir-Çeşme kara yolu
Eski İzmir-Çeşme kara yolu
Eski İzmir-Çeşme kara yolu
Eski İzmir-Çeşme kara yolu
Eski İzmir-Çeşme kara yolu
Eski İzmir-Çeşme kara yolu