Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Aile içi vahşet! Dayısı yeğeninin eşini öldürdü

Kocaeli'de yeğeniyle kaçarak evlenen genci özel halk otobüsünde 15 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık hakkında inceleme açıklandı. Müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen sanık, yeğenini korumak amacıyla hareket ettiğini, tahrik edildiğini söyledi. Maktulün eşi ise, "Eşim metamfetamin bağımlısıydı, kumar oynuyordu ve bana şiddet uyguluyordu" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 16:08
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 17:29

Karamürsel'den İzmit'e giden özel halk otobüsünde yolculuk yapan Enes Yiğithan Toraman (29), 4 Temmuz Mahallesi'nde otobüse binen eşinin dayısı Volkan A. (39) tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Yolcuların gözü önünde Toraman'ı defalarca bıçaklayan zanlı, cinayetin ardından arka kapıdan inerek kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan Toraman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan şahsı yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, Volkan A.'yı başka bir otobüsle İzmit'e giderken Gölcük'te yakalamıştı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Enes Yiğithan Toraman ile eşinin kaçarak evlendikleri, bu olaydan sonra aileler arasında başlayan husumetin barış ile neticelendiği, Toraman çiftinin de bir bebeklerinin bulunduğu ortaya çıkmıştı. Cinayete ilişkin hazırlanan iddianamede, Enes Yiğithan Toraman'ın kalbi başta olmak üzere vücudunda toplam 15 bıçak darbesi bulunduğu bilgisi yer aldı.

Aile içi vahşet! Dayısı yeğeninin eşini öldürdü

"DAYIMLA ARASINDA HUSUMET VARDI"

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Volkan A., maktulün ailesi, taraf avukatları ve tanık katıldı. Tanık olarak dinlenen maktulün eşi Kübra B., "Eşim metamfetamin bağımlısıydı, kumar oynuyordu ve bana şiddet uyguluyordu. Kaçarak evlenmiştik. Bu olay dolayısıyla ailelerimizle küslük olmuştu, dayım Volkan bizi barıştırdı. 5 aylık bir ayrılık sürecimiz oldu. Eşimle yaşadığım bir tartışma sonrasında omzum kırıldı, o zaman dayımla eşim arasında husumet başladı. Eşim bana, 'Baban ve annenle görüşebilirsin ama dayınla asla. Dayınla görülecek hesabım var' demişti ve telefonumdan dayımın numarasını engelledi. Enes ve dayım görüştükleri zamanlar küfürleşiyorlardı. Eşim ölmeden önceki günlerde büyük bir kavga ettik, ben de ona karşılık vermiştim. Hatta kayınvalidemi beni alması için aramıştım. Öldürme olayı olmadan bir hafta önce eşim ve dayım telefonla konuşurken küfürleştiler. Dayım küfür etti mi bilmiyorum ama Enes etti. Eşim beni de tehdit ederdi ve bana küfür ederdi. Eşim öyle bir insandı. Eşim silah taşırdı ve satıcılığını yapardı" şeklinde konuştu.

Aile içi vahşet! Dayısı yeğeninin eşini öldürdü

"EŞİMİN KADINLARLA İLİŞKİSİ OLDUĞUNU DUYDUM"

Savunma hakkı verilen tutuklu sanık Volkan A., "Ben sadece yeğenimi korumak istedim. Enes çok küfür ediyordu, beni tahrik ediyordu. Sürekli etraftaki insanlardan Enes'in kadınlarla ilişkisi üzerine şeyler duyuyordum. Sinirlendim ve bu olay oldu" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında Toraman'ı 15 bıçak darbesiyle öldüren Volkan A.'nın kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, avukatların süre talep etmesi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Aile içi vahşet! Dayısı yeğeninin eşini öldürdü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Irak’ta milletvekiline bombalı suikast! Hayatını kaybetti
ETİKETLER
#cinayet
#suç
#bıçaklanma
#Aile Husumetleri
#Kaçak Evlilik
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.