24°
Editor
 | Baran Aksoy

Ailesini ziyarete gelmişti... 21 yaşındaki askerimizden kahreden haber

Ankara’dan memleketi Karaman’a 6 günlük izne gelen 21 yaşındaki geçirdiği Ramazan Gezer, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeti. Gencin ailesi ve yakınları cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı.

Ailesini ziyarete gelmişti... 21 yaşındaki askerimizden kahreden haber
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 17:26

’da askerliğini yaparken memleketi ’a 6 günlük izne gelen 21 yaşındaki Ramazan Gezer, geçirdiği sonucu hayatını kaybetti.

Ailesini ziyarete gelmişti... 21 yaşındaki askerimizden kahreden haber

Gezer, için Ahmet Yesevi Camisi’nde namazı kılındı. Namaza, Gezer’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karaman İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Osman Saygılı ile askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ailesini ziyarete gelmişti... 21 yaşındaki askerimizden kahreden haber

AİLESİ VE YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kılınan namazının ardından Ramazan Gezer’in cenazesi Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla toprağa verildi. Gezer'in ailesi ve yakınları cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.

