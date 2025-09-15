Ailesini ziyarete gelmişti... 21 yaşındaki askerimizden kahreden haber

Ankara’da askerliğini yaparken memleketi Karaman’a 6 günlük izne gelen 21 yaşındaki Ramazan Gezer, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gezer, için Ahmet Yesevi Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Gezer’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karaman İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Osman Saygılı ile askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AİLESİ VE YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kılınan namazının ardından Ramazan Gezer’in cenazesi Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla toprağa verildi. Gezer'in ailesi ve yakınları cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.