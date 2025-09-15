Menü Kapat
TGRT Haber
24°
 Murat Makas

Göçükten sağ olarak kurtarılan madenciden acı haber

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir maden ocağındaki göçükte mahsur kalan işçiden acı haber geldi.

'nin ilçesinde bir maden ocağında meydana gelmesi sonucu saatler sonra kurtarılan işçi Hüseyin Turan hayatını kaybetti.

Göçükten sağ olarak kurtarılan madenciden acı haber

Krom madenindeki göçükte mahsur kalmalarının ardından hem göz hem de sesli temas sağlanan işçilerin kurtarılması için , UMKE, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra madencilerin katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Maden ocağında devam eden toprak kaymaları nedeniyle güçlükle yürütülen çalışmaların 24'üncü saatinde işçilerden Ömer Duran sağ olarak göçük altından kurtarıldı.

BELİNE KADAR MADEN PASASINA GÖMÜLDÜ

Göçük sırasında ayağının üzerine devrilen kaya parçasının altında sıkışan Ömer Duran'ın kurtarılmasından 1 saat sonra ise beline kadar maden pasasına gömülen Hüseyin Turan da sağ olarak krom madeninden çıkarıldı. Alkışlarla karşılanan madencinin, saatlerdir müjdeli haberi bekleyen babası ve ailesi gözyaşlarına hakim olmadı. Göçük altından kurtarılan ikinci madenci de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Göçükten sağ olarak kurtarılan madenciden acı haber

Cumartesi gününden bu yana üniversite hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Hüseyin Turan, bu sabah saatlerinde doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Madencinin cenazesinin yapılan otopsinin ardından, ikinci vakti Beyağaç ilçesine bağlı Geriçam Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Göçükten sağ olarak kurtarılan madenciden acı haber

NE OLMUŞTU?

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir maden ocağında 12 Eylül Cuma günü öğle saatlerinde göçük meydana geldi. Maden ocağının girişinden 20 metre ilerideki mesafede henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen göçükte, Beyağaçlı Hüseyin Turan ve madenin bulunduğu köyde ikamet eden Ömer Duran mahsur kaldı. Madeni çıkarmak için açılan tünelin yan tarafından gelen pasaya gömülen 2 işçi saatlerde kurtarılmayı bekledi.

