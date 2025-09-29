AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Balkanlar'dan geliyor: Buz gibi hava, sağanak, fırtına

AKOM ve meteoroloji İstanbul için peş peşe uyarılarını sıraladı. AKOM yaptığı son dakika açıklamasıyla, İstanbul'un Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği bildirildi. Buna göre, İstanbul genelinde hava sıcaklıkları düştükçe düşecek, yağışlı ve gri hava megakenti esir alacak. Hafta boyunca devam eden yağışlara soğuk havalar eşlik edecek, sıcaklıklar 14 dereceye kadar düşecek.

SERİN VE YAĞIŞLI GÜNLER GELİYOR

AKOM yaptığı açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun kuzey bölgelerinde Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava etkisini hafta ortasına (Perşembe) kadar sürdürecek. Rüzgâr kuzeyli (Poyraz) yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına (40-65 km/s) şeklinde esecek, aralıklarla yerel sağanak yağmur geçişleri bekleniyor" ifadeleri yer aldı.