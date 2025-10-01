Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Akran zorbalığı işkenceye döndü! 13 yaşındaki kızı 1 saat boyunca dövdüler

Sakarya'da akran zorbalığı başka boyuta çıktı. 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi E.G. okul çıkışında 3'ü kız 4 kişi tarafından 1 saate boyunca darp edildiğini iddia etti. E.G. olayın ardından ağır travma yaşadığını belirtirken darp edenlerin sosyal medyadaki konuşmaları ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 15:17

'nın ilçesinde okul çıkışı 3'ü kız 4 kişi tarafından bir saat boyunca dövüldüğü iddia edilen 13 yaşındaki kız çocuğu, "Yaklaşık olarak bir saat darp edildim ve kafamı duvara vurdular. Vatandaşlar polisi arayınca kaçtılar. Korkuyorum, evimden dışarı çıkamıyorum, ekmek almaya gidemiyorum, okulda tedirginim ve okuldayken arkadaşlarım aracılığıyla haber yolluyorlar" dedi.

Akran zorbalığı işkenceye döndü! 13 yaşındaki kızı 1 saat boyunca dövdüler

SEBEBİNİ BİLE BİLMİYOR

Yaklaşık bir ay önce Yalı Mahallesi'ndeki Şehit Ferhat Sözer Ortaokulu yakınlarında iddiaya göre, 8. sınıf öğrencisi E.G., okul çıkışında 3'ü kız 4 kişi tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle darp edildi. Çevredekilerin müdahalesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheliler, polis ekiplerinin geldiğini görünce olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

E.G., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun tedavisinin ardından darp raporu alan aile, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu.

Akran zorbalığı işkenceye döndü! 13 yaşındaki kızı 1 saat boyunca dövdüler

'BİR SAAT DARP EDİLDİM'

Yaşadıklarını anlatan 13 yaşındaki E.G., neden dövüldüğünü bilmediğini söyleyerek, evden dışarı çıkmaya korktuğunu ifade etti. E.G., "Beni okulumdan zorla alıp bir fabrikanın önüne götürdüler. Orada bir kişinin durumu görmesi üzerine beni başka yere götürdüler. Erkek olan kişi bana çakıyı gösterip batırdı. 3 kız da benim karnıma tekme atıp darp etti. Yaklaşık olarak bir saat darp edildim ve kafamı duvara vurdular. Vatandaşlar polisi arayınca kaçtılar. Korkuyorum, evimden dışarı çıkamıyorum, ekmek almaya gidemiyorum, okulda tedirginim ve okuldayken arkadaşlarım aracılığıyla haber yolluyorlar. Korktuğum için bir şey yapamıyorum" dedi.

Akran zorbalığı işkenceye döndü! 13 yaşındaki kızı 1 saat boyunca dövdüler

KAN DONDURAN MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Anne Derya Girgin, kızının olay sonrası büyük bir travma yaşadığını ve can güvenliğinden endişe duyduğunu belirterek, şüphelilerin, sosyal medya üzerinden kurdukları bir grupta kızının darp edilmesiyle ilgili yazışmalar yaptıklarını ve tehditlere devam ettiklerini öne sürdü.

'KIZIMIN PSİKİLOJİSİ ÇOK KÖTÜ'

Şikayete rağmen şüphelilerin yakalanmadığını ve kızının yeniden böyle bir olaya maruz kalmasından korktuğunu aktaran anne Derya Girgin, "Kızım okuldan polis eşliğinde çıkıyor, onun dışında zaten dışarı çıkamıyor. Kızım olaydan sonra okula gelemedi, daha 3 gün oldu okula geri döneli. Evde de tedirgin, lavaboya bile gidemez ve uyuyamaz hale geldi. Kızımı bayağı bir darp etmişler. Kızımı önce saçından tutup yerde sürükleyip, kafasına taşla vurmuşlar. Daha sonrasında farklı bir yere götürüp darp etmişler. Kızım bayılmış ve çevredeki insanlar yardımcı olmuş. Karnında ve kasıklarında darptan kaynaklı morluklar, kafasında da şişlikler vardı. Kızım daha yeni yeni toparlanmaya çalışıyor, psikolojik olarak çok çökük bir durumda. Daha da kötü olmasından korkuyorum" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akran zorbası öğrencilere ceza yağdı!
Lisede akran dehşeti! Ayağına basan arkadaşını komalık etti: Önce kafasını masaya vurdu sonra yerde tekmeledi
ETİKETLER
#sakarya
#çocuk istismarı
#karasu
#fiziksel şiddet
#Okul Çıkışı Saldırı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.