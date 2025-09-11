Alacak verecek meselesi kanlı bitti! Bir kişi bıçaklandı

İstanbul
Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Mevsim Caddesi’nde bulunan parkta iki kişi arasındaki alacak verecek meselesi kanlı bitti.
Taraflar arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce, S.İ. yanında bulunan bıçakla E.E.Ü.’ye saldırdı. E.E.Ü. bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından E.E.Ü.’yü ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.
Olayın ardından kaçan S.İ. ve 2 şahıs polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
Öte yandan parkta gerçekleşen saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.