Alev alan motosiklet akaryakıt istasyonuna daldı! Faciadan kıl payı dönüldü

15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü A.T. motosikletiyle başka bir motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle alev alan ikinci motosiklet savrularak akaryakıt istasyonuna girdi. Saniyelerin bile kritik önem taşıdığı olay anında istasyon görevlileri yangına hızla müdahale ederken korku dolu anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay 31 Ekim Cuma saat 23.30 sıralarında İznik ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleşti. 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü A.T.’nin kullandığı 16 AZP 160 plakalı motosiklet ile 17 yaşındaki Y.Y. idaresindeki 16 BVG 129 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerden biri alev aldı ve yolun karşısındaki akaryakıt istasyonuna devrildi. Alevleri fark eden akaryakıt istasyonu çalışanı, yangın tüpüyle hızla müdahale ederek faciayı önledi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan iki genç sürücü, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Korku dolu anlar, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.